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速食店「新年開運美食」懶人包！奢華松露堡、芋泥金沙炸雞必吃

▲▼肯德基推出春節限定「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲6大速食店春節開運美食懶人包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

2025金蛇年報到，《ETtoday新聞雲》幫整理6大速食店的「開運美食」，肯德基今年把「金沙雞」系列升級回歸推出全新「紫芋金來金沙雞」，漢堡王、頂呱呱則分別有「松露漢堡」、「黑糖珍珠甜甜包」，滿足新年團聚需求。

▲▼肯德基推出春節限定「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基今年春節推出升級版「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基 
肯德基每年春節限定「金沙雞」系列今年推出升級版「紫芋金來金沙雞」，選用招牌金黃酥脆咔啦脆雞，先是裹上特選紅土鹹蛋黃加入辛香料爆香後製成的濃郁金沙醬，再淋上大甲芋頭研磨而成的綿密芋泥，打造鹹中帶甜的口感，單點售價78元，2塊138元，套餐組合193元起，即日起至2月24日限時開賣。

▲▼漢堡王今年春節推出「松露系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲漢堡王春節打造奢華「松露系列漢堡」。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王今年春節推出超奢華「松露系列漢堡」，使用來自義大利的松露包括黑松露、白松露，再加入鮮奶油、蕈菇等食材熬煮成松露奶油白醬，打造帶有奶香、蕈菇和松露的3重滋味。

「松露至尊烤牛堡」選用多汁安格斯厚切牛搭配松露白醬，單點159元、套餐204元；「松露福運烤雞堡」則是火烤雞腿排與松露醬的組合，單點139元、套餐184元，即日起至2月24日限時開賣，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼麥當勞春節限定「金迎招財系列」回歸。（圖／業者提供）

▲金迎招財系列有4款漢堡。（圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞熱賣超過10年的春節限定「金迎招財系列」重磅回歸，有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2系列共4款漢堡選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，有牛、雞口味，單點100元、經典套餐165元；而金迎招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，單點90元、經典套餐155元。

同步還有限量「紅豆派」，使用酥脆派皮搭配香甜綿密紅豆餡，售價40元，即日起於全門市限時開賣或售完為止。

▲▼摩斯漢堡推春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼摩斯漢堡推出3款台灣限定春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼摩斯漢堡推春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今年春節推出3款台灣限定新品，「干貝XO海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹粉油炸，佐以高麗菜絲、青生菜及紅甜椒，夾進超級大麥米飯當中，再淋上使用干貝絲與鱈魚明太子製成香濃干貝XO醬，口感微辣，單點售價130元。
「極上和牛堡」挑選澳洲和牛製成100%和牛排，以4盎司純和牛排作為主角，結合元氣蛋、新鮮萵苣、番茄片一同夾入漢堡麵包當中，最後淋上照燒蔥鹽醬，單點售價130元，以上2款漢堡預計販售至2月中旬。

「紅豆紫米湯」則採用台灣紅豆、紫米以小火熬煮至質地鬆軟綿密，售價65元，販售時間至2月底。

▲▼21風味館（21PLUS）」推出新春限定「白沙屯媽祖祈福套餐」。（圖／業者提供）

▲21風味館（21PLUS）推出新春限定「白沙屯媽祖祈福套餐」。（圖／業者提供）

●21風味館（21PLUS）
21風味館今年推出春節限定「白沙屯媽祖祈福套餐」，內含21香草烤雞1隻、香脆炸雞3塊、酥炸三角骨2份、紫玉Q藷1份、中杯蜂蜜綠茶2杯，原價1123元限時下殺61折，特價只要688元，即日起至2月12日限時開賣，買還送白沙屯媽祖祈福平安米，各門市數量有限、售完為止。

提醒南港環球、新巨蛋、台中中友、板橋新埔、高雄大樂、仁德家樂福、永安、時代、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰等門市套餐配餐略有不同，依各門市為主；另於美食外送平台也提供祈福半雞套餐，21TOGO門市則不參與此次活動。

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼頂呱呱推出「青花藤椒春雨呱呱包」、「黑糖珍珠甜甜包」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝）

●頂呱呱
頂呱呱今年春節推出2款新品，包括「青花藤椒春雨呱呱包」，特意把傳統糯米內餡升級成滑順春雨粉絲，吸滿青花藤椒香氣的龍口冬粉麻而不辣，搭配酥脆雞皮更添口感，售價69元；「黑糖珍珠甜甜包」則以酥脆黑糖色外皮結合濃郁奶茶、Q彈黑糖珍珠內餡，口感甜而不膩，2入售價49元，即日起至3月31日限時開賣。

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