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重案回顧／台南勇警追竊案反喪命！凃明誠、曹瑞傑遭55刀割喉亡

▲▼台南警凃明誠遭割喉，死前竟要討水喝，高大成表示，血流逾500cc就會口渴。（圖／ETtoday資料照）

▲台南警曹瑞傑（右）、凃明誠（左）遭外役監逃犯林信吾砍殺55刀身亡。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃資真／台南報導

2022年8月22日上午11時許，第二分局民權派出所員警36歲凃明誠、27歲曹瑞傑追緝機車偷竊案，未料2人卻遭明德外役監逃犯林信吾以55刀砍殺身亡，林則是在逃亡17小時後被警方逮捕，台南地院一審依強盜殺人等多項罪名，重判林信吾死刑，全案仍在二審審理中。

回顧此案，林信吾因攜帶兇器強盜、竊盜等罪，被判處8年4月刑期，關押將近2年後，於2021年12月12日經遴選至法務部矯正署明德外役監獄執行，外役監乃開放性、無圍牆之矯正機關，主要希望受刑人能在較低度管理之環境下逐步適應社會生活。

2022年8月13日，林因申請返家探視獲准離開外役監，但在14日晚間下定決心不回去，並在翌日中午購買8公分彈簧刀、空氣槍作為犯罪使用。

8月22日凌晨6時23分，林竊走1輛機車代步，上午10時41分，他將車停在台江大道南側便道內的產業道路旁之墓厝內休息；因車主發現失竊後報警，員警曹瑞傑、凃明誠一早便出發找車。

11時33分，凃在台江大道4段與北汕尾三路口附近的便道先行下車，並在附近草叢找到失竊機車，以LINE電話通知曹「找到了」，當時正藏身一旁的林聽聞，擔心會一併被抓回繼續服刑，雖知道凃尚未發現自己，仍決定下手為強，持彈簧刀竄出攻擊，凃雖配有警槍，但因為對方的近身攻擊無法拔槍，遂以辣椒水徒手抵抗，最終因受有17處刀傷，遭割喉大量出血，林在凃完全無法抵抗的情況下，拔走他的警槍。

▲▼ 林信吾55刀砍死台南警凃明誠、曹瑞傑。（圖／資料照）

曹開車趕到現場時，發現奄奄一息的凃正被林壓倒於地，林見支援隨即朝警車連開6槍直到卡彈，致警車失控撞入路旁草叢，而曹下車後先跑向倒地的凃查看傷勢，並質問林「在做甚麼」，林卻持彈簧刀再度主動逼近砍殺，曹因未配槍僅能以辣椒水徒手抵抗，最終身中38處刀傷，同樣大量出血倒地。林見2警無法抵抗，遂進入警車內竊走其餘警用槍彈，於11時45分騎車逃離現場。

支援警力到場緊急將凃、曹送醫搶救後，仍雙雙宣告不治。勘驗2人傷勢，凃頭部、頸部、胸部等處有7處穿刺傷、10處切割傷，其中嚴重者位於左臉頰外側，長達6公分、深達5.8公分，頸部前側有14公分的傷口，切破左頸動脈、切斷左頸靜脈，刺達甲狀軟骨；曹有16處穿刺傷、22處切割傷，其中嚴重者位於頭部並深達顱骨，刺穿右邊第7肋骨內側刺入右腹腔等等，可見林下手之殘忍。

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林信吾逃亡後先到一所學校清洗血跡、丟棄兇刀。

逃亡過程中，林先到一所學校清洗血跡、丟棄兇刀滅證，期間因缺錢花用，在晚間11時33分闖入超商持槍搶錢，得手7061元現金、2包菸，為了躲避查緝，林製造多處斷點，搭白牌計程車至高雄九如交流道下車，再至和欣客運九如站搭乘客運至和欣客運新竹站，早已掌握行蹤的警方，在客運站附近埋伏，趁林在路上閒晃時衝上前壓制逮捕。

▲▼台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林信吾在新竹客運站附近遭逮。

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