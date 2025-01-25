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每次大掃除就吵架？也許你該整理的不是空間

▲離婚，吵架，分手。（圖／pakutaso）

文／何安蒔（藝收納居家整理顧問）

談戀愛挑對象時，你選的不只是一個男人或女人，而是一種未來的生活方式！

很多人在談戀愛的時候都一頭熱栽進去，卻選擇性忽略另一半與自己不合的生活習慣 包含對舊物品的執著程度、愛不愛整潔、是否有購物癖或囤積癖、平時如何對待拿回家的東西是物歸原位還是隨手亂扔？

如果在婚前就能擦亮雙眼，理智地將以上細節列入擇偶條件，選一個與自己大致相同，或是能透過溝通找到平衡點的對象，那未來的婚姻生活就能減少許多衝突。

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假如婚前沒注意這些細節，或是以為自己可以長期包些「小事」所以不在意，直到開始被各種生活瑣碎擊潰之後，才發現雙方天天都在累積怒氣值的夫妻，又該怎麼辦呢？

大部分的人，都會在試圖改變對方或是自我妥協中拉扯過日子。有人會問，還有沒有第三種方案呢？

有啊！改變自己！

當我們對環境有所抱怨的時候，第一時間總是會先想要去改變別人，卻總是忘記問自己：「如果對方改不了，我也不想忍，那我能做些什麼，來讓自己好過一點？」

我給的忠告，都是發自內心，正因為自己走過差不多的路，所以我知道，任何人只要真心想擁有更好的生活或居住環境，都是可以靠自己努力獲得的，而且也只能靠自己。

未婚的人還有機會選擇自己想要的理想生活，已婚的人也同樣可以！

我曾有一個線上諮詢的委託人，與我視訊幾次想要改善自己與老公居住的小房間，當時她已在懷孕中後期，嫁入夫家的透天厝後，與老公住在他婚前的房間裡。原本只適合一個人居住的臥室，在塞進兩夫妻的物品後擁擠到不行，為了節省空間，他們弄了一張架高床架，但是一想到連要幫即將出生的孩子在房內擺張嬰兒床都有點困難，這位準媽媽在焦慮之餘，還是很努力的想要透過丟東西的方式，給孩子騰出生活空間。

她告訴我，這樣的日子不會過太久，因為老公答應她，不久後可以搬出去住，但是隨著她在孕期整理時，老公看著她忙裡忙外也不幫忙，而好不容易挪出房間的物品，又因為夫家其他成員的反對，又得擺回房間裡，諸多細節都顯示出夫家人對她的不在乎。後來，那個房間終究沒能整理成她想要的樣子。

幾個月後，我收到她的簡訊，她告訴我，她獨自帶著孩子離婚了！雖然生活辛苦一些，但是心情卻好過許多，也沒像之前那麼鬱悶了。因為與丈夫溝通不良，她已能預見若是繼續妥協下去，會離自己想要的理想狀態愈來愈遙遠，於是乾脆放手，去追尋自己能掌握的生活。

我還遇過一位熟齡的委託人，在與丈夫和孩子生活了近四十年後，因長期受不了另一半愛囤物又捨不得斷啥離的生活習慣，終於在晚年決定與丈夫分居，打算自己一個人搬去她名下的小套房裡。

她說：「我現在終於可以為自己活了！可以不必天天生活在那個雜物堆裡，我已經想好要怎怎麼布置自己的小房子了。」

寫到這裡，我並不是要勸人離婚或分居，當然除這兩種選擇外，還有別的可能性。我本人的做法是，買一間屬於自己的小房子，弄成我喜愛的樣子，然後想要喘口氣時就隨時去住，即使是我丈夫，也無法阻止我追尋自己的理想生活。

自從我這麼做之後，對於我丈夫與我大相徑庭的生活習慣，也有了更多的包容，因為當我看不下去又無法改變的時候，至少多了暫時離開的選項。

為了避免在熟齡時走到分道揚鑣的地步，在婚姻狀態中，適度的獨處或者各自擁有專屬空間是相當有必要的。照顧另一半之前，先不忘照顧自己的身心，回到獨自一人時，若能感到自信與快樂，才能開啟比較健康的模式繼續與對方相處。

不要去跟你無法改變的現狀對抗，換個方向徒手創造，你的人生掌握在自己的手中！

本文節自布克文化出版《整理之外，超越一般空間收納術，你需要知道的50件事》。

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