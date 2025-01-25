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6大韓式炸雞品牌盤點！台灣都吃得到　人氣招牌口味快看

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲6大韓式炸雞品牌盤點。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞風靡全球，台灣在近年來也成為韓國炸雞品牌進駐的熱門市場之一。《ETtoday新聞雲》盤點6家已經登台的人氣韓式炸雞店，包括因韓劇《來自星星的你》爆紅的「BHC炸雞」、劉寅娜在《孤單又燦爛的神-鬼怪》經營的炸雞店「bb.q CHICKEN」都有，同步公開其獨特風味和經典招牌必吃口味。

▲起家雞。（圖／起家雞提供）

▲起家雞頂級洋釀吃得到雙醬口感。（圖／起家雞提供）

●起家雞
「起家雞」是台人最熟悉的韓式炸雞品牌，台灣首家旗艦店於2016年開幕，目前全台有51間門市；其主打從炸粉、醬料到油炸技術皆由韓國引進，選用本土非冷凍新鮮現宰雞和專用油，並以「手工沾裹」和「2次低溫油炸」獨家技法著稱，打造外酥內嫩的美味炸雞。

起家雞經典招牌為「招牌洋釀炸雞」，採用蜂蜜、寡糖及多種天然蔬果調配而成的韓式洋釀醬裹在炸雞上，口感鹹甜好吃，是起家雞必點入門款；再來推薦「頂級洋釀」口味，以招牌洋釀醬為基底再淋上韓式特調白醬，雙醬滋味打造豐富層次，微辣中帶有一點甜味，十分涮嘴。

▲▼NENE CHICKEN初雪起士炸雞。（圖／翻攝NENE CHICKEN官網）

▲NENE CHICKEN初雪起士炸雞是人氣招牌首選口味。（圖／翻攝NENE CHICKEN官網）

●NENE CHICKEN
「NENE CHICKEN」創立於1999年，在韓國已有1800間門市，單日就能賣出6萬份炸雞，累積超高人氣。2018年首度進軍台灣，目前北中南地區共有28間門市，其炸雞主打使用100%新鮮冷藏雞肉現點現炸，沾上獨特炸粉，採用高品質的棕櫚油，再拌上韓國直送來台的醬料，打造原汁原味的韓國炸雞。

NENE CHICKEN人氣招牌為「初雪起士炸雞」，使用充滿奶香及甜味的特製起士粉，撒在酥脆多汁的炸雞上，口感細緻又細膩；「奶油優格炸雞」也超受歡迎，清爽優格醬搭配新鮮洋蔥結合炸雞，開胃解膩又無負擔。

▲bb.q CHICKEN首間旗艦店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲bb.q CHICKEN招牌口味首推「韓式甘醬炸雞」。（資料圖）

●bb.q CHICKEN
因韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》劉寅娜經營的炸雞店而爆紅的「bb.q CHICKEN」，是韓國店數最多的炸雞連鎖店，全球目前總店數超過4075店。首間台灣旗艦店在2019年11月開幕，在台目前擁19家門市。

bb.q CHICKEN招牌口味首推「韓式甘醬炸雞」，以韓國獨特醬汁拌炒包裹住炸雞，外皮酥脆，口感香辣甜；其次是有高人氣的「蜂蜜蒜味炸雞」，包裹著香甜蜂蜜的炸雞外皮脆口，散發淡淡生蒜香氣，大人、小孩都喜歡。

▲8／7前買炸雞享啤酒買一送一，台灣首家「橋村炸雞」菜單曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲橋村炸雞最受歡迎炸雞口味為蜂蜜。（圖／記者黃士原攝）

●橋村炸雞
「橋村炸雞」是到韓國旅遊一定要朝聖的炸雞品牌之一，1991年開業至今廣受好評，全球有1300多家門市，台灣首家門市於2023年8月開幕，目前在台有7間門市。為呈現最道地韓國風味，橋村特意從韓國中央工廠直送醬料，雞肉則嚴選台灣在地國產雞，經過12小時醃製與24小時低溫熟成，打造鮮嫩肉質。

橋村炸雞一共提供蜂蜜、醬香、香辣3種口味，首推人氣口味為「蜂蜜」，是以醬油為基底加上韓國特選蜂蜜裹在炸雞上，香甜好吃；「醬香」則是使用鹹中帶甜的蒜味醬汁，香辣是以韓國天然青陽紅辣椒製成。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞首推「招牌蒜醬」口味。（圖／記者黃士原攝）

●本村炸雞Bonchon
「本村炸雞Bonchon」2002年發源於韓國釜山，曾被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」，在全球超過450家門市。台灣首店在2024年6月開幕，目前一共開出3間門市，其炸雞採用雙重炸製工法，外皮酥脆、肉質多汁嫩滑，且有別於傳統韓式炸雞大量淋醬的方式，特意以手工刷醬方式，均勻地把醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到濃郁風味。

本村炸雞提供招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3口味，其中，「招牌蒜醬」為No.1口味，挑選韓國昌寧濕地培育的優質大蒜做為主原料製成，蒜香濃郁；「秘製香辣」的醬汁源自於3代傳承70年的經驗，經過創辦人調配後打造出獨特而濃郁的香辣口感；「經典洋釀」則選用韓國全羅道新安的千日鹽，以獨門韓式醬汁配方調製黃金比例，打造豐富甜辣層次。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲BHC炸雞必吃「星星炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

●BHC炸雞
「BHC炸雞」為韓國前3大炸雞品牌之一，目前在韓國有2300多家門市，因曾在韓劇《來自星星的你》亮相，掀起炸雞配啤酒的經典「雞啤文化」，台灣首店於2024年11月開幕，並特意選在「大巨蛋」落腳，目前台灣僅有1家門市。

BHC炸雞首推必吃口味為「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，打造鹹香滋味，還能搭配起司優格醬沾著吃；「金王炸雞」是把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬；最後推薦「醬王炸雞」，炸雞裹上以醬油為基底製成的秘製醬汁，搭配些許辣椒、芝麻點綴，香氣十足。

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