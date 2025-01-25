國小棒球教練猥褻30男童惹眾怒　中警：這類人性剝削最多

▲▼台中警方統計，去年查獲偵辦的性剝削有207件，因此深入校園舉辦249場宣導，提升學童自我保護觀念。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某國小棒球教練去年12月份爆發長期猥褻性侵30多名男童案件，引發社會大眾恐慌和憤怒。台中市警察局婦幼隊統計，去年兒少性剝削案總計207件，其中同學關係就高達90件，彼此為了好玩、好奇，相互拍攝性影像且散布者占43%最多，警方除了向學生宣導自我保護觀念之外，也呼籲不要顧及同儕情誼，要勇敢說「不」。

婦幼隊統計近2年查獲偵辦兒少性剝削案件，113年207件、被害人239人，112年170件、被害人194人，113年女性被害人高達168人，被害年齡在12至17歲之間有192人（女143人、男49人），未滿12歲有32人（女24人、男8人），顯見青少女受害比例仍高於男性。

警方分析，所謂性剝削，除了性侵、性騷擾之外，拍攝、散布、持有、觀覽兒少性影像、媒介或使兒少為對價性交猥褻及媒介坐檯陪酒等都是；而加害人和被害人為同學關係者90件，網友78件、朋友（含男女朋友）27件、家人8件、師生（含社團老師、教練）4件。

以同學關係為例，絕大多數被害人都是禁不起同學起鬨、言語譏諷或是情緒勒索，而彼此拍攝、散布性影像；其次是網路交友遭誘騙拍攝散布。

警方表示，兒少性剝削被害人以12歲至17歲的國高中生最多，去年一整年就深入各校園舉辦249場宣導，透過活潑有趣的方式，並強化運用網路社群平台，向孩子傳授「身體自主權」的重要性，讓小朋友學習勇敢說「不」，期能提升學童法治觀念及兒少自我保護意識，以預防犯罪及危害發生。