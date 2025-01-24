中國今冬「最強雨雪來襲」！　多地暴雪寒流黃色預警…降溫超14℃

▲北京雪景。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台24日上午6時發布寒流、暴雪黃色警報。氣象台預計，24日8時至27日，中國大部分地區氣溫將先後下降8～12℃，西北地區東部、華北西部、西南地區北部等地降溫幅度將超過14℃，這將是中國今年入冬以來，迎來的最強雨雪。

據《央視新聞》報導，今年首場寒流將攜大範圍雨雪來襲，西北地區東部、華北、東北等地有較強降雪，部分地區將現大至暴雪，同時，寒流也會為全中國大部分地區帶來明顯降溫，多地氣溫將創入冬後新低。

氣象台預計，24日8時至25日8時，西藏東南部、青海東北部、甘肅中東部和南部、寧夏、陝西中部和南部、河南西部等地部分地區有大雪，其中，甘肅南部、寧夏南部、陝西中南部、河南西部等地部分地區有暴雪。上述部分地區新增積雪深度2～5公分，局部可達10公分以上。

▲▼甘肅雪景。（圖／翻攝自微博）

具體來看，寒流將率先影響新疆，及西北其它地區，25至26日中東部大部將出現降溫，27日東北地區、江淮東部、江南、華南等地氣溫下降。

氣象台消息指出，25日至28日，西北、華北、黃淮多地氣溫將創立冬後新低。最高溫創新低集中在26日至27日，城市中，呼和浩特明天最高溫也將有8℃，27日將降至零下10℃，最低氣溫創新低集中在27日至28日，屆時西北地區大部、華北大部、東北最低氣溫或普遍低於零下10℃，太原、北京、天津、石家莊、西安、銀川、濟南、上海等地都有可能迎來今冬最冷的早晨。