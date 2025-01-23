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氣候委員會預算也遭殃！民間委員放棄出席費　賴清德喊：共體時艱

▲▼總統府國家氣候變遷委員會第三次會議，由於總統府預算遭刪與凍結，民間委員主動提案放棄出席費，希望會議能持續進行。（圖／總統府直播）

▲總統府國家氣候變遷委員會第三次會議，由於總統府預算遭刪與凍結，民間委員主動提案放棄出席費，希望會議能持續進行。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

立法院審議114年度中央政府總預算，藍白聯手大砍總統府預算，刪除和凍結比例超過7成。這也連帶影響總統賴清德設立的「國家氣候變遷委員會」，在23日第三次會議上，擔任委員的環保聯盟創會長施信民提案，連署12位民間委員，主動放棄出席費，希望能襄助委員會持續運作；賴清德則尷尬笑說「共體時艱」，並給予掌聲。

「國家氣候變遷委員會」舉行會議，擔任執行秘書的環境部長彭啓明在確認議事項目時指出，擔任委員的環保聯盟創會長施信民提案，特別連署12位民間委員，一起希望放棄參與委員會的相關出席費用，以襄助委員會持續運作，讓台灣氣候變遷因應跟發展做出貢獻。

這時候，彭啓明請示擔任會議主席的賴清德，是否請施信民做進一步說明。賴清德則尷尬笑說，「共體時艱」，並點名施委員發言。

施信民則表示，他想知道總統有決心來落實，氣候變遷因應跟永續發展，「我想一樣有這樣的熱忱，不在乎有沒有相關費用，重要是把事情做好」。賴清德聽完後，請大家給予掌聲。

據了解，去年立法院司法及法制委員會審查總統府預算，總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵赴立法院備詢時，翁曉玲問及「國政規劃與諮詢經費」增列，也就是涉及邀請專家、學者出席等相關經費一事，當時張惇涵回應，主要是因總統府成立三大委員會作業使用。

張惇涵表示，總統府每個月都會召開一場委員會，共計有十二場；而在賴總統宣示成立三個委員會之後，委員會之外也會召開分屬會議、工作會議等，大大小小會議也超過20場以上。「我必須強調，這些委員跟顧問不支薪，只有領很微薄的車馬費，一次來只有2500元」，但這些遠道前來的專家、學者，有包括台灣Google總經理、趨勢科技總經理、慈濟執行長等，一次開會動輒四五個小時，不含車程，「這樣的編列是否合理，請大家公決」。

翁曉玲聽聞後則隨即表示支持，認為「我以前在民間就覺得實在不夠」，張惇涵也立刻表達「懇請委員支持」。但如今總統府預算業務費仍被藍白全面凍結70%，待執行30%後，須經立法院同意始得動支，今氣候變遷對策委員會全體委員皆擔憂，此一審議結果，將影響「國家氣候變遷委員會」之後續進行，因此決定自砍出席費。

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