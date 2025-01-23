快訊／彰化惡火2死！娃娃車接3歲童上學才知他喪命　老師嚇傻

記者白珈陽、吳佩蓁／彰化報導

彰化市全福街一棟住宅今(23日)清晨發生火警，導致一家五口受困，28歲的父親鐘男、與3歲的兒子送醫搶救後雙雙宣告不治，34歲母親及7個月大的女兒一度命危，幸經急救恢復生命跡象。稍早，幼稚園娃娃車開到鐘家門口要接3歲弟弟上學，老師下車後發現現場拉起封鎖線，進屋找不到人才得知噩耗，頓時不知所措上車離去。

據了解，這起火警發生在今晨4時41分許，警消獲報後立即出動15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場，抵達時火勢從一樓竄出，現場濃煙密布，初步了解屋內有5人受困。警消率先於4樓尋獲32歲的徐姓男子，徐僅有輕微嗆傷、意識清楚，不需送醫。但徐男向警消表示，他胞姊一家4口受困在2樓處，請求警消救援。

警消搶入火場展開搜索後，於2樓尋獲遭濃煙嗆昏的徐女4人，分別為34歲的母親徐女、28歲的父親鐘男、3歲的兒子鐘小弟、以及7個月大的小女嬰，但當時4人均已無呼吸心跳，經送醫後，鐘男搶救30分鐘宣告不治，徐女雖恢復生命徵象，但血壓仍然不穩，目前仍在外科加護病房；而鐘小弟與女嬰送往彰基搶救，經搶救41分鐘後鐘小弟仍未恢復心跳，宣告無效，女嬰搶救24分鐘後有自主心跳，目前轉送兒童加護病房，仍在搶救中。

據當地里長指出，徐女一家才剛搬來不久，據他所知，徐女是在宅急便上班，但因日前家中誕下女嬰，還未滿周歲，因此徐女請了育嬰假在家育兒，未料竟會發生奪命火警。詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

▲彰化民宅2死火警，幼稚園老師今早到鐘家接小朋友上學才得知噩耗 。（圖／記者白珈陽攝，下同）