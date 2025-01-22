Netflix喊漲！全球訂閱用戶「猛飆3.02億」　2地區又變貴了

▲Netflix全球訂閱數達到3.02億，進一步鞏固串流龍頭的地位。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

串流巨擘Netflix日前指出，2024年第4季訂閱用戶新增1900萬戶，迎來史上最大增幅，全球使用者數量飆升至3.02億。未料，該平台卻於21日宣布，調漲美國與加拿大的訂閱方案。

根據最新收費標準，美加2國的「無廣告標準方案」月費從15.49美元上漲到17.99美元，「有廣告標準方案」月費漲1美元達到7.99美元，最昂貴、支援4K超高畫質的「高級方案」月費則是上漲2美元，達到24.99美元。

Netflix上一季迎來史上最大訂閱數增幅，該公司將成果歸功於去年11月的「拳戰擂台：傑克·保羅 vs 麥克·泰森 」（Jake Paul vs. Mike Tyson），這場比賽吸引全球1.08億觀眾，成為史上最高流量的體育賽事。隨後，Netflix又主辦2場聖誕節國家美式足球聯盟（NFL）比賽，全球平均觀看數高達3000萬，也是史上最高流量的橄欖球比賽。

▲線上影音串流服務百家爭鳴。（圖／達志影像／美聯社）



此外，「魷魚遊戲」第二季也推高了訂閱數成長，該節目首播創下平台史上最佳成績，第一周就吸引6800萬人次觀看。而美國世界摔角娛樂（WWE）最大檔節目「WWE Raw」也於20日晚間開始直播。

Netflix於21日宣布上季度營收成長16%，史上首次突破100億美元，營運收入總計23億美元，與去年同期相比，成長52%。該公司在一封寫給投資人的信中表示，「隨著我們持續投資節目製作，並為會員帶來更多價值，我們將偶爾要求會員支付多一點金額，如此一來，我們就可以再投資，進一步改善Netflix。」

近年，迪士尼、HBO Max、Peacock、蘋果等串流平台都提高了訂閱價格，而Netflix上一次調漲標準方案則是在2022年。