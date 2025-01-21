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高雄「大樓傾斜」照瘋傳！　警消確認假訊息

▲▼高雄三民區傳大樓倒塌。（圖／翻攝臉書）

▲高雄三民區傳大樓倒塌，照片引起警方關注，三民一警分局證實是假消息。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

嘉義縣大埔21日凌晨00:17發生規模6.4極淺層地震，網路傳出一張大樓傾斜照片，地點網友宣稱是在高雄三民區，不過當地警方證實是假消息。

這張照片在地震發聲後不久就在網路流傳，根據照片中地點判斷是在高三民區十全二路附近，遠方似乎有一棟大樓傾斜。

這張照片立即引起當地警方關心，但高雄市消防局沒有接獲報案。根據《聯合報》報導，三民一警分局員警判斷應該是假照片，也可能是反光造成誤會。

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