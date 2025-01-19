2法鬥寄宿犬舍死亡！業者將屍體丟水溝免賠　多做一件事代價6萬

▲2隻法鬥送犬舍寄養身亡，屍體竟被業者丟進水溝。（資料照／飼主提供）

記者郭玗潔／台南報導

台南顏姓女子因即將開刀，將2隻6歲法鬥愛犬委託給丈夫的楊姓友人照顧，夫妻倆親自把毛孩送去楊男在屏東經營的犬舍，不料不久後竟得知2隻愛犬都死亡，且屍體被楊男裝在垃圾袋，拋棄到排水溝，顏女連愛犬最後一面都見不到，悲憤提告。屏東地院審理，法官認為無證據顯示兩隻狗死亡和楊男有關，判他免賠，不過楊男擅自使用顏女身分證，上網將犬隻晶片登記除戶，已侵害顏女人格權，應賠償6萬元，而犬舍林姓負責人也要負連帶賠償責任。可上訴。

據了解，顏女和丈夫以7萬元買了2隻法國鬥牛犬，分別登記在兩人名下，取名叫瑪莎和拉帝，對牠們疼愛有加。後因顏女需進行脊椎手術，考量術後還要長時間治療和復健，便和丈夫協議好，在2022年5月27日將2隻毛孩送到友人楊男和林女經營的犬舍寄宿，楊男也向他們要了飼主身分證和犬種認定書。

顏女指出，當時兩隻狗的健康狀況都很好，他們每天連絡楊男，楊男也表示狗狗都很適應生活，但後來請楊男傳狗狗生活照，楊男卻開始支吾其詞，又以家中有人確診新冠肺炎為由，拒絕他們前去探視，直到他們表示要在6月6日將狗接回，在前往犬舍的途中，楊男才來電表示2隻狗送來沒幾天就都死了，屍體用黑色垃圾袋裝起來，被他丟到排水溝。

顏女夫妻聽了相當悲痛，又發現楊男私自在6月5日，上網將兩隻狗的晶片登記進行除戶，「我們連看最後一眼的權利都剝奪了，甚至連一根毛都看不見，2隻愛犬就這樣被當成垃圾處理掉！」然而夫妻倆再次詢問楊男，楊男對狗的死因、死亡時間都交代不清，還說監視器畫面都沒有了，最後只冷回顏女「法院見」，顏女憤而對楊男和犬舍負責人林女提告，求償財產損害7萬元、非財產損害15萬元，共22萬元。

全案審理時，林女表示她和楊男是合資關係，案發時她在花蓮，沒有參與這件事。楊男則辯稱，當時寵物旅館已經停業，顏女夫妻不是寄養，而是將狗送給他，顏女一家帶了3、4大袋寵物用品下來，還帶了15公斤、8公斤飼料和尿墊，要他幫忙找人送養，但狗到犬舍隔天就死了，他先用垃圾袋裝起來，後來產生異味才拿去丟掉。

▲2法鬥送寄宿時還相當健康，但業者卻說送來隔天就死亡，讓飼主難以接受。（資料照／飼主提供）

法官指出，丈夫曾傳訊給楊男說「兄弟那兩個有很皮嗎？」、「兄弟明天下午或晚上有空嗎？嫂子在想馬莎跟拉弟了，想去看看他們，有空回我一下，感恩～」、「兄弟我這邊也PO送養文尋合適的新飼主可以嗎？還是你有什麼想法？怕你太忙還要照顧他們會造成你的困擾跟負擔，有空撥個電話給我一下」，並提供申飼主身分證、血統證明書等相關資料，雖有委託楊男尋找新飼主的意思，但並無證據顯示已將狗送給楊男。

另顏女表示「我晚上6、7點到楊男那邊，到11點多確認狗狗已經睡覺了才離開，因為我害怕他們環境不熟悉睡不著」，丈夫也表示因顏女要開刀，所以特地將狗提早一星期送去，讓他們適應，會從台南送到屏東住宿，是因為楊男這邊的環境可以不關籠。

法官認為，夫妻倆用心為2隻狗安排環境，不過法國鬥牛犬屬於短吻犬，具有獨特的體型與脆弱的呼吸系統，本身基因就有健康問題，兩隻狗同時死亡雖十分可疑，但顏女也未提出寄宿環境有任何問題，在證據不足下，難以排除犬隻死亡還有其他不可抗力的因素，無法將犬隻死亡直接歸責在楊男身上，因此無法要楊男賠償犬隻價值損失7萬元。

不過，法官說，楊男利用顏女夫妻倆提供的個資，為犬隻晶片辦理除戶，已違反個資法，但因顏女的丈夫未對楊男提告，所以顏女只能就自身人格權受侵害部分求償，判楊男應賠顏女6萬元，而林女作為犬舍負責人應有連帶責任，可上訴。