失聯移工騎未掛牌微電車遭攔查　假冒身分遭拆穿！跑50米被逮

記者鄧木卿／台中報導

微型電動二輪車全面掛牌已從11月30日上路，豐原警方日前攔查1輛未懸掛車牌、24歲越南籍范姓男移工騎乘的微電車，范男逾期2年多，擔心身份曝光，冒用他人居留證，不料被員警查覺不像，轉身拔腿就跑，但跑了50公尺就被壓制，全案依違反入出國及移民法移請移民署台中市專勤隊處置。

▲▼豐原取締未懸掛車牌微電車，意外逮捕失聯2年多移工。（圖／民眾提供，下同）

豐原警分局豐洲派出所警員康哲維、盧承偉，日前上午9點多，巡經神岡區大洲路、前寮路口時，攔下范男所騎乘的無牌照微電車，范男拿出他人居留證，試圖假冒身分蒙騙過關，但眼尖員警怎麼看，就覺得不像，一聽要被帶回派出所進一步查證時，范男立即轉身拔腿狂奔。

警方立刻尾隨追捕，追了大約50公尺順利制伏范男，經帶往專勤隊捺印指紋比對身分，原來已遭通報失聯2年多，擔心身分曝光會遭到遣返，才會逃跑。

豐原分局統計今年1至11月份，微電車交通違規取締1049件，前3大違規項目分別是違規停（254件）、雙載（224件）、不依號誌指示（如闖紅燈，95件），另外，第六分局從12月1日至5日已舉發未懸掛車牌8件，呼籲民眾依規申領牌照再上路，否則可處1200元以上、3600元以下罰鍰。