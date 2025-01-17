春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

新北市土城分局清水派出所38歲所長劉宗鑫2024年9月30日執行巡邏勤務時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行，不幸重傷殉職。事發至今已3個月，而為感念劉宗鑫守護社會治安的典範，警政署長張榮興今下午親自蒞臨新北市政府警察局土城分局，並在新北市警局長廖訓誠及土城分局長陳建龍陪同下，致送劉宗鑫遺族春節慰問金，表達溫馨關懷之意。

▲張榮興到土城分局慰問。（圖／記者陸運陞翻攝）

劉宗鑫從警約10年，擔任土城分局清水派出所所長，2024年9月30日外出巡邏，在盤查可疑車輛時，女毒蟲陳嘉瑩因擔心繳不出罰金，猛踩油門將劉宗鑫拖行500公尺，期間兩度撞擊路旁捷運施工護欄，導致劉全身骨折、重傷慘死。

劉宗鑫殉職至今已3個多月，為感念其守護社會治安的典範，張榮興特別於今(17)日下午親自蒞臨新北市政府警察局土城分局，並在廖訓誠及陳建龍的陪同下，溫情問候劉宗鑫的遺孀及二名5歲、2歲幼女，還有劉父、劉母，並親自致送春節慰問金，表達溫馨關懷之意。

張榮興也特別感謝劉宗鑫妻子對家庭的辛苦付出，亦對劉宗鑫為守護民眾英勇殉職的義行，表達最崇高之敬意，並表示警察就像一個大家庭，警政署一定會當所有警察同仁最強大的後盾，亦將竭盡所能給予警察同仁照顧與協助，家屬也感謝署長及社會各界不斷的關懷與照顧，讓場面備感溫馨。





▲劉宗鑫幼女手繪圖 。（圖／記者陸運陞翻攝）