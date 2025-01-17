狂刪預算影響施政？　國民黨團轟「造謠」：要謹惕亂花預算的賴政府

▲國民黨團召開「預算假訊息滿天飛 打假除弊才是真」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院針對今年度的中央政府總預算案進行朝野協商，但連續兩天協商破局，國民黨只得啟動黨內協商機制，據了解，經過昨天的整理，從原本3200多個預算提案，刪減到600個左右。但也因原本提案爭議太大，讓外界有諸多反彈。藍委羅智強指出，預算審查本來就會提很多案子，希望可以藉此謹惕亂花錢的政府；國民黨首席副書記長王鴻薇也說，總預算的案子經過大家協商才會拍板定案，執政黨現在不跟在野黨協商，還抨擊在野黨立委，賴政府變成造謠政府了嗎？

王鴻薇指出，這幾天是審查預算的時間，但是賴政府透過網軍，呼天蓋地的在造謠、製造假新聞、假訊息，在審查期間，很多重大預算還在審查中，但是他們就已經開始製造假新聞、帶風向，甚至行政院長卓榮泰昨天還開記者會罵在野黨，這很荒唐的事情。

王鴻薇表示，昨天、前天，院長韓國瑜都有搭建朝野協商平台，歷年來都是透過這樣的協商平台，大家來做協商，最後才會拍板定案，預算包含黨團、個別委員大家都有權利提案，最後的預算只會有一個版本，現在捨棄正道不用，不跟委員協商，還抨擊在野黨立委，甚至造謠，請問賴政府是變成造謠政府了嗎？

針對立委陳玉珍提案刪減公視23億預算，王鴻薇說，每個委員本來都有自己的提案，但是程序上最後就是會整合，但還沒整合好，就有人帶假風向。昨天經過黨團跟教委會以及所有提案委員協商結果，公視預算僅刪減2300萬元，敬告網軍側翼不要再帶風向，這本來就是正常的預算程序，且相關預算本來就會有相關修改可能。

對於農業部指出，國民黨立委刪減農業部預算，讓老農津貼無法發放，張嘉郡不滿指出，「這完全是假訊息」，農業部這樣的言論造成很多農民恐慌，「我刪的是部長的小金庫」，為什麼部長補助農民斤斤計較，刪到他的小金庫就哇哇叫，部長、次長自己不來說明，現在還怪人家。農業部總預算1692億，只提出刪減1.2億，只是0.07％，如果這樣就關門完全是部長的個人能力問題。

「玻璃政府只會造謠」，羅智強說，前總統蔡英文曾經說過，預算砍20％，只有透過大砍才能帶來結構性轉變，蔡英文也說她當過部會首長，所以知道砍掉20％，政府還是可以活得好好的，蔡英文言猶在耳，卻出了農業部這個玻璃政府。

王鴻薇說，民進黨造謠的事情太多了，包含造謠營養午餐、老人長照等津貼發不出來，這都是錯誤的，可以跟全民保證，預算審查過後沒有一個政府會關門、會癱瘓，所有所屬機關會照常運作，唯一不同的是不可以再浮編亂編預算。