　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鈕承澤假釋回家過年！矯正署曝「核准原因」　釋放時間待院檢通知

▲鈕承澤。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲鈕承澤假釋獲准了。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

知名導演鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭判刑4年定讞，2021年11月發監，目前人仍在花蓮監獄服刑。據了解，鈕承澤2024年3度聲請假釋均遭到駁回，12月再度聲請假釋獲准，有望回家過農曆年，矯正署說明理由。

針對鈕承澤假釋狀況，矯正署表示，鈕承澤經法院宣告應執行有期徒刑4年，自2021年11月底入監服刑至今，合計執行日數（含縮刑）已近3年5月( 超過8成5），並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法第77條提報假釋門檻規定，由服刑監獄按監獄行刑法第116條、受刑人假釋實施辦法第3條規定，委請外部專家學者組成假釋審查會，依法審查假釋，綜合考量犯行情節、犯後態度（在監表現）及再犯風險等面向後，依委員開會決議結果，陳報矯正署許可其假釋。

矯正署指出，假釋審核標準一體適用所有受刑人，不因身分差異有特殊待遇，只要符合假釋條件者，均依法辦理。另有關鈕承澤釋放時間均待院檢通知，如收容監獄收到院檢釋放命令後，將立即辦理釋放程序。

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

回顧案情，鈕承澤2018年11月23日晚間在家中與多名電影工作人員聚餐後，趁著一名女工作人員落單，竟涉嫌性侵對方，女子脫困後立即赴醫院驗傷，果真在胸口驗到鈕的DNA，女子隨後也報警提告。

庭審時，鈕承澤賠償200萬元試圖和解，但對於性侵犯行卻矢口否認，甚至辯稱，「她沒拒絕」，女子因此拒絕原諒。鈕承澤最後被判刑4年，2021年11月30日到花蓮監獄報到入監。

直到2023年12月間，鈕承澤因執行刑期過半，加上監獄中累進處遇已達第2級，符合申請假釋的2個基本門檻，但他2024年3度聲請假釋均遭駁回，12月再度聲請假釋，最終獲准，預料農曆年前可出獄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化
快訊／公平會人事案表決「藍白封殺兩人」　陳超明跑票
對岸將恢復陸客團來台　陸委會「歡迎」但未表示解除禁團令
黃麟凱考上街頭藝人　愛上音樂「期待有天路人掌聲」
2辣妹西門町「爆乳擺攤」：走春服務紅包對分　網揪疑點
快訊／黃麟凱遭槍決　民進黨：支持政府依法行政
36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了
快訊／黃麟凱槍決　賴清德向受害家屬致意：這麼多年辛苦了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

小王車震人妻喊「妳要學會勇敢」　正牌夫見火辣對話氣炸

不再欠過年！屏東男7年努力　終於繳清拒酒測罰單

運將車停路中載客！警勸導他卻瘋狂違規　挨5罰單慘噴4萬3800

槍決黃麟凱拖7年！36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

外籍男酒後失控「高樓狂丟東西下樓」警車也中彈　這下慘了

姊妹檢查1物驚見父「半夜衝摩鐵」　聯手助母揪出小三

誘高中女拍露骨照「要看妳很色很騷樣子」　噁狼急掏20萬和解

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

小王車震人妻喊「妳要學會勇敢」　正牌夫見火辣對話氣炸

不再欠過年！屏東男7年努力　終於繳清拒酒測罰單

運將車停路中載客！警勸導他卻瘋狂違規　挨5罰單慘噴4萬3800

槍決黃麟凱拖7年！36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

外籍男酒後失控「高樓狂丟東西下樓」警車也中彈　這下慘了

姊妹檢查1物驚見父「半夜衝摩鐵」　聯手助母揪出小三

誘高中女拍露骨照「要看妳很色很騷樣子」　噁狼急掏20萬和解

陸恢復福建上海團客來台　國民黨：台灣人關心兩岸重回和平穩定

婦外出散步迷路　1句「住美國醫院附近」…暖警送她回家

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

科技巨頭再裁員　亞馬遜砍200人

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

公視預算遭砍引藝文界怒吼　民眾黨闢謠：沒有提案也沒有支持

快訊／公平會人事案表決結果出爐「藍白封殺兩人」　陳超明跑票

圍巾捲入輸送帶！　女工專心揀水果「卻遭活活勒斃」

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

上海福建陸客團可望來台　觀光署：仍待陸方公布具體作法

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

即／黃麟凱伏法　國際特赦組織：台灣人權巨大倒退

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

黃麟凱害他痛失妻女　「家人被殺卻沒報仇」被恥笑多年

更多熱門

相關新聞

即／朱學恒2/4入獄　判刑11月「拚縮刑」

即／朱學恒2/4入獄　判刑11月「拚縮刑」

朱學恒因對台北市議員鍾沛君強制猥褻，被高院判刑11個月，朱學恒與檢察官都未上訴而確定，台北地檢署收到全案卷證後，決定通知朱學恒2月4日報到發監。雖然依法服刑超過一半就可申請假釋，但因朱學恒的刑期太低，預料成績達到假釋門檻時，也已接近刑期，朱學恒只能靠在獄中良好的表現爭取縮短刑期。

戀童男侵犯2女童　出獄又硬上國中少女21次

戀童男侵犯2女童　出獄又硬上國中少女21次

秦偉性侵判7年8月　第三度申請假釋結果出爐

秦偉性侵判7年8月　第三度申請假釋結果出爐

鈕承澤三度申請假釋遭駁回

鈕承澤三度申請假釋遭駁回

法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

關鍵字：

鈕承澤假釋

讀者迴響

熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面