鈕承澤假釋回家過年！矯正署曝「核准原因」　釋放時間待院檢通知

▲鈕承澤假釋獲准了。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

知名導演鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭判刑4年定讞，2021年11月發監，目前人仍在花蓮監獄服刑。據了解，鈕承澤2024年3度聲請假釋均遭到駁回，12月再度聲請假釋獲准，有望回家過農曆年，矯正署說明理由。

針對鈕承澤假釋狀況，矯正署表示，鈕承澤經法院宣告應執行有期徒刑4年，自2021年11月底入監服刑至今，合計執行日數（含縮刑）已近3年5月( 超過8成5），並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法第77條提報假釋門檻規定，由服刑監獄按監獄行刑法第116條、受刑人假釋實施辦法第3條規定，委請外部專家學者組成假釋審查會，依法審查假釋，綜合考量犯行情節、犯後態度（在監表現）及再犯風險等面向後，依委員開會決議結果，陳報矯正署許可其假釋。

矯正署指出，假釋審核標準一體適用所有受刑人，不因身分差異有特殊待遇，只要符合假釋條件者，均依法辦理。另有關鈕承澤釋放時間均待院檢通知，如收容監獄收到院檢釋放命令後，將立即辦理釋放程序。

回顧案情，鈕承澤2018年11月23日晚間在家中與多名電影工作人員聚餐後，趁著一名女工作人員落單，竟涉嫌性侵對方，女子脫困後立即赴醫院驗傷，果真在胸口驗到鈕的DNA，女子隨後也報警提告。

庭審時，鈕承澤賠償200萬元試圖和解，但對於性侵犯行卻矢口否認，甚至辯稱，「她沒拒絕」，女子因此拒絕原諒。鈕承澤最後被判刑4年，2021年11月30日到花蓮監獄報到入監。

直到2023年12月間，鈕承澤因執行刑期過半，加上監獄中累進處遇已達第2級，符合申請假釋的2個基本門檻，但他2024年3度聲請假釋均遭駁回，12月再度聲請假釋，最終獲准，預料農曆年前可出獄。