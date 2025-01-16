南非廢棄礦區「大量礦工受困」！挖出78具遺體　救援行動突喊停

▲ 警方稱連續3天搜救行動已救出166人，移出78具遺體。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

南非數十年來非法採礦問題嚴重，政府為加強打擊，去年11月起切斷北部斯蒂爾豐丹金礦（Stilfontein mine）礦工的補給、封鎖部分進出口，藉此逼迫礦工返回地面，卻造成大量礦工受困礦坑內。據警方15日消息指出，連續3天的搜救行動已救出166人，並運出78具遺體。

根據《美聯社》、《半島電視台》（Al Jazeera）等外媒，事發礦坑位在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾豐丹金礦，南非警方在15日表示，救援行動自13日開始以來，他們已出動特殊機具，在礦坑中找到78具屍體，並救出240多名倖存者。

據悉，該礦井深2.5公里，有多個豎井和迷宮般的隧道。一個代表礦工的團體提到，礦井各處都有許多團隊，估計救援開始時，仍有超過500名礦工在礦坑裡。

南非警方說到，他們已經結束救援行動，救援人員會在16日對礦井進行最後一次清掃，以確保地下不再有生還者或屍體。然而，南非警方曾透露，可能還有數百人仍困在地下，南非警察部長麥互努（Senzo Mchunu）15日視察當地時，並未提供估計的受困人數，只是告訴南非eNCA電視台，「我們不曉得裡面確切還有多少人，我們正盡全力尋找，協助他們脫困」。

南非當局在2024年8月開始，首度展開掃蕩非法礦工的行動，阻止人們往廢棄礦井運送食物和水，迫使非法礦工回到地面接受法律制裁；警方稱，斯蒂爾豐丹迄今已有1576人自行逃出礦坑，所有人均被逮捕，其中有121人被驅逐出境。

對此，人權律師傑西卡（Jessica Lawrence）斥責，「如果國家早點聽取社區的聲音……原本可以避免更多人喪命」。南非政府則認為，為了打擊非法採礦，持續圍困斯蒂爾豐丹是必要的，礦業部長格韋德（Gwede Mantashe）更直呼這是「對經濟的戰爭」。

報導指出，這些非法礦工通常是來自南非幾個鄰國，礦坑當地居民更指控這些人從事犯罪活動。據了解，非法採礦常見於廢棄的礦場，因為這些礦場不再具有大規模商業開採價值，導致一群非法礦工擅闖其中尋找任何可能殘存的礦產，而整個南非約有6000個廢棄礦井。

格韋德也強調，據他估計，去年光是非法貴金屬貿易的銷售、稅收和特許權使用費等等，已讓政府損失600億蘭特（約新台幣1052億元），「這是一種犯罪活動，主要是外國人對我們經濟的攻擊」。

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