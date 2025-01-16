　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非廢棄礦區「大量礦工受困」！挖出78具遺體　救援行動突喊停

南非廢棄礦區「大量非法礦工受困」！警救援行動突喊停　已挖出78具遺體

▲ 警方稱連續3天搜救行動已救出166人，移出78具遺體。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

南非數十年來非法採礦問題嚴重，政府為加強打擊，去年11月起切斷北部斯蒂爾豐丹金礦（Stilfontein mine）礦工的補給、封鎖部分進出口，藉此逼迫礦工返回地面，卻造成大量礦工受困礦坑內。據警方15日消息指出，連續3天的搜救行動已救出166人，並運出78具遺體。

根據《美聯社》、《半島電視台》（Al Jazeera）等外媒，事發礦坑位在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾豐丹金礦，南非警方在15日表示，救援行動自13日開始以來，他們已出動特殊機具，在礦坑中找到78具屍體，並救出240多名倖存者。

據悉，該礦井深2.5公里，有多個豎井和迷宮般的隧道。一個代表礦工的團體提到，礦井各處都有許多團隊，估計救援開始時，仍有超過500名礦工在礦坑裡。

南非警方說到，他們已經結束救援行動，救援人員會在16日對礦井進行最後一次清掃，以確保地下不再有生還者或屍體。然而，南非警方曾透露，可能還有數百人仍困在地下，南非警察部長麥互努（Senzo Mchunu）15日視察當地時，並未提供估計的受困人數，只是告訴南非eNCA電視台，「我們不曉得裡面確切還有多少人，我們正盡全力尋找，協助他們脫困」。

南非當局在2024年8月開始，首度展開掃蕩非法礦工的行動，阻止人們往廢棄礦井運送食物和水，迫使非法礦工回到地面接受法律制裁；警方稱，斯蒂爾豐丹迄今已有1576人自行逃出礦坑，所有人均被逮捕，其中有121人被驅逐出境。

對此，人權律師傑西卡（Jessica Lawrence）斥責，「如果國家早點聽取社區的聲音……原本可以避免更多人喪命」。南非政府則認為，為了打擊非法採礦，持續圍困斯蒂爾豐丹是必要的，礦業部長格韋德（Gwede Mantashe）更直呼這是「對經濟的戰爭」。

報導指出，這些非法礦工通常是來自南非幾個鄰國，礦坑當地居民更指控這些人從事犯罪活動。據了解，非法採礦常見於廢棄的礦場，因為這些礦場不再具有大規模商業開採價值，導致一群非法礦工擅闖其中尋找任何可能殘存的礦產，而整個南非約有6000個廢棄礦井。

格韋德也強調，據他估計，去年光是非法貴金屬貿易的銷售、稅收和特許權使用費等等，已讓政府損失600億蘭特（約新台幣1052億元），「這是一種犯罪活動，主要是外國人對我們經濟的攻擊」。

延伸閱讀
對老師不禮貌！學佛婦遭精舍信徒虐打　作家王薀「默許施暴」冷眼看她慘死
大伯開口借400萬買房　公公30年後討錢…被1句話氣到送急診
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友判決曝
鹹粥嬤痛哭下跪　求海基、陸委會救金孫
「台人節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒私訊：你覺得很好笑嗎
輝達總部要蓋哪？　黃仁勳曝「需要大得多的場地」
快訊／內湖嚴重車禍4傷！　18台機車撞爛　
台積電今年營收有望再增25％！　魏哲家喊「強力成長的一年」
黃仁勳抵台現場成「粉絲簽名會」　他台語笑曝：這次就是來過年
「聰明沙鍋魚頭」之爭落幕　嘉義陳聰明本月歇業
謝金燕兒生父名字被外洩　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

日本自駕旅遊要小心！　臨時下車買東西「忘熄火」恐吃罰單

南非廢棄礦區「大量礦工受困」！挖出78具遺體　救援行動突喊停

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

日本自駕旅遊要小心！　臨時下車買東西「忘熄火」恐吃罰單

南非廢棄礦區「大量礦工受困」！挖出78具遺體　救援行動突喊停

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

9隻鸚鵡一起叫！台中激動姐連續中獎　2000元刮刮爽領百萬

叫賣哥進出監獄六次　5千萬元負債靠這方法還完

【廣編】五大地標啟動信義計畫無限能量　絕版輕盈價收藏台北101生活圈

2025過年禮盒推薦！5家人氣選擇　奢華烏魚子起司蛋糕、超夯奶油夾心餅

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

爸沒錢「給孩讀50萬幼兒園」　他曝有錢人搶公托！原因驚呆

2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友律師引唐詩辯護判決曝

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

以為在和布萊德彼特戀愛　女遭詐2800萬

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面