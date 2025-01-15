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海上漂80公里撐36小時獲救　陸女自嘲：感謝脂肪夠多

大陸四川省一名21歲女子去年7月間在日本靜岡縣的海灘戲水時，意外落水失蹤，救援人員緊急出動搜索了36小時後，終於在80公里外的海上發現女子的蹤跡。（圖／擷取自微博）

▲大陸四川省一名21歲女子去年7月間在日本靜岡縣的海灘戲水時，意外落水失蹤，救援人員緊急出動搜索了36小時後，終於在80公里外的海上發現女子的蹤跡。（圖／取自微博）

圖文／CTWANT

不少人喜歡到海邊游泳，進行戶外活動時小心發生不測，大陸四川省一名21歲女子去年7月間在日本靜岡縣的海灘戲水時，意外落水失蹤，救援人員緊急出動搜索了36小時後，終於在80公里外的海上發現女子的蹤跡，所幸經送醫治療後並無大礙。對此，她受訪時提及這段驚險經歷，直呼「很感謝我的脂肪！」

綜合陸媒報導，該起事故發生於2024年7月8日晚間7時許，當時該名中國籍21歲女子身穿黑色泳衣，在靜岡縣下田市的白濱大濱海水浴場戲水，不過疑似夜晚風浪太大，女子竟被海流帶離岸邊游不回來，友人見狀立即向當地警方通報，警方、消防部門和日本海岸防衛隊緊急出動展開搜索，但卻始終一無所獲。

直到10日上午8時許，一艘貨船行經千葉縣南房總市野島崎海岸時，驚見一名女子在海中隨波漂流，急忙將她救起，落水失蹤將近36小時後，該名女子才終於幸運獲救，所幸她被發現時僅些微脫水、意識仍清楚，隨後也被送往醫院救治。

近日，她受訪時回憶在海上漂流的36小時，表示看著日升又月落，聽見船隻靠近又遠走，儘管明確感受到自己的生命力正在流逝，但她卻什麼也做不了，所幸最後仍幸運生還，「獲救後也沒有發燒，生命徵狀也正常，確實很感謝我的脂肪，因為它足夠多，所以可以消耗。」

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