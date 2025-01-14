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國1塞車小貨車煞不住「高速追撞2車」　駕駛大腿骨折受困

▲李姓男子駕駛小貨車行駛於國道1號因未注意前方車流，追撞前方2部車輛。（圖／國道警察局提供）

▲李姓男子駕駛小貨車行駛於國道1號因未注意前方車流，追撞前方2部車輛。（圖／國道警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲李姓男子今（14日）駕駛小貨車，行駛國道1號北向機場系統路段時，疑似未注意車流回堵情形，直接追撞前方2部車，國道警察立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往警消到場後，李男受困在變形車體內左大腿骨折，經救護人員以破壞工具脫困受醫救治，肇事原因正由國道警察調查中。

▲▼小貨車車頭嚴重變形駕駛受困車內，車輛零件散落路面。（圖／國道警察局提供）

▲▼小貨車車頭嚴重變形駕駛受困車內，車輛零件散落路面。（圖／國道警察局提供）

▲▼小貨車車頭嚴重變形駕駛受困車內，車輛零件散落路面。（圖／國道警察局提供）

今天上午11時16分許，李姓男子駕駛小貨車行經國道1號北向52.1公里處，因前方車流回堵，疑似未注意車前狀態碰撞前方1部貨車及1部廂型車，高速撞上，李姓駕駛受困車內意識清楚左大腿骨折，經警消救出後，送林口長庚醫院救治，現場佔用兩線車道僅有內線車道可通行，3車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲警方調來吊車排除事故,。（圖／國道警察局提供）

▲警方調來吊車排除事故，並將受困傷者救出送醫。（圖／國道警察局提供）

國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。國道一號車禍救護說明

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