蔣市府爆貪瀆！　士林農會改選前「人頭會員」湧入

▲距士林區農會改選僅剩1個月，台北市產業發展局 仍無法解決士林區農會人頭會員問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市規模最大、資產最多的士林區農會，2月將舉行理監事改選，有意參選的兩派人馬競爭激烈，本刊接獲投訴，指士林區農會近期有大批人頭會員加入，主管機關台北市政府產發局接獲檢舉卻未積極清查。另爆出長期負責農業發展業務的2名官員竟未避嫌，收受等同現金的數千元農會提貨券，本刊取得簽收單簽名，與官員平時簽署公文的字跡相似度十分高，北市府已移送政風處及檢調偵辦，恐釀成蔣萬安市府首起貪汙案。

本刊掌握，2名台北市政府產發局官員，分別為簡任技正劉永修及農業發展科科長呂丘鴻，皆在去年收受「台北市農會農特產品展售中心購物提貨券」。劉簡任技正拿了3張編號不同、面額2,000元的提貨券，總共6,000元；呂科長則收了1張2,000元提貨券，且2人都在「使用人簽章」欄親自簽名。本刊比對呂平時簽署公文的字跡，發現相似度十分高，一旦證實，恐涉及收受不正利益的貪汙罪嫌。

▲士林區農會改選在即，卻發現有死亡會員、不符合資格者等，仍列冊在選舉名單中。

本刊掌握，北市產發局與士林區農會公文一來一往，卻無力解決人頭會員怪象，去年底在議員要求下，將該案送士林地檢署偵辦。但這反讓爆料者更加不滿，認為主管機關有行政裁量權卻不處理，將責任往外推，「是否只想消極面對或偏袒另一派人馬，否則怎麼會從5月檢舉到現在，一拖再拖，到連選舉公告都刊登了，督導單位還沒處理？」

關於士林農會人頭會員問題，早在去年5月，北市產發局就接獲議員反應，指7人審查小組清查發現，光一個小組就有約30名會員不符合農會會員資格，不只未從事農業耕作，有些已將農地改建為鐵皮屋，甚至有早就變賣農地或死亡者，卻仍列在會員名冊，恐成為影響農會選舉的幽靈選票。

本刊掌握，北市產發局與士林區農會公文一來一往，卻無力解決人頭會員怪象，去年底在議員要求下，將該案送士林地檢署偵辦。但這反讓爆料者更加不滿，認為主管機關有行政裁量權卻不處理，將責任往外推，「是否只想消極面對或偏袒另一派人馬，否則怎麼會從5月檢舉到現在，一拖再拖，到連選舉公告都刊登了，督導單位還沒處理？」

▲台北市士林區農會爆人頭會員爭議，遭人檢舉並提出假處分。圖左起為士林區農會總幹事曾崇華、理事長葉文忠。

對此，台北市產業局長陳俊安表示，經政風處調查，提貨券是由台北市農會提供，與士林區農會無直接關聯；至農會會員資格疑義，產發局也函詢農業部有關會員資格一事，農業部回應由區農會理事會依法認定。不過，為求慎重，北市府已將該案移送檢調偵辦，並要求官員將未使用的提貨券全數繳回市農會，至於已用掉的部分，則以現金同額補交，並將購買的商品全數充公，後續農會改選事宜，將遵照農業部相關函示辦理，並且謹守公平、公正、公開之選務原則。

▲台北市產業發展局科長呂丘鴻（上）、簡任技正劉永修（下），遭爆收受農會禮券，恐涉及貪汙弊端。

至於人頭會員爭議，台北市士林區農會總幹事曾崇華表示，農會資格是依農業部相關辦法認定，且北市府也已備查，因此沒有人頭會員問題，是選舉將至爆料者的刻意抹黑。



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