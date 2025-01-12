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中國貨船才拖斷海纜　又現蒙古貨輪「寶順」詭異繞行基隆外海

海巡署近日又發現一艘蒙古籍貨輪「寶順」，在我國12浬領海線附近徘徊。（海巡署提供）

圖、文／鏡週刊

基隆港外海的海底電纜近期接連受損，疑似與多艘外籍貨輪行徑詭異有關。繼早前掛牌的中國貨輪「順興39」被揭露拖斷海纜後，近日海巡署又發現一艘蒙古籍貨輪「寶順」號在我國12浬領海線附近徘徊。

1月6日晚間，海巡署發現「寶順」號距岸過近，立即派出巡防艇上前查詢。該船聲稱因主機故障正在修復，承諾完成後會駛離。然而，航港局船舶動態系統的數據顯示，「寶順」號僅短暫北航後，便停留在基隆外海，以異常航跡來回繞行。截至12日上午10點，該船仍在彭佳嶼北方約15浬處活動，與台灣外部通訊的重要海纜路徑高度重疊。

根據船舶自動識別系統（AIS）資料，「寶順」號建於2005年，載重噸位達3200噸，曾於去年12月21日停靠台北港，近期行程多集中於中國浙江與台灣北部海域間，無正常國際港口往來。專家指出，其航速緩慢且多次關閉AIS，類似於此前損害我國海纜的「順興39」。

立委與學者分析，近年來中國船隻頻繁掛第三國船籍，以「權宜輪」名義進行異常航行，可能意圖測試台灣對外通訊的脆弱性與應變能力。國防專家沈明室指出，海底電纜的準確位置難以掌握，但長期異常偵察或有計畫性的標定行為，可能隱含更深層的威脅。

有學者建議，台灣應加強海空偵查與即時應變機制，對於行跡異常的外籍船隻採取登船檢查甚至押解措施。面對中國逐步升級的灰色地帶威脅，維護台海安全刻不容緩。

目前，基隆地檢署已就「順興39」拖斷海纜事件展開調查，「寶順」號的異常航行亦列入監控。政府與相關單位將持續追蹤，以確保我國通訊與國防安全免受外來干擾。

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