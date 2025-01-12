陸嬤採路邊「蒼耳子」治金孫　害器官衰竭命危！

▲男童中毒命危，媽媽崩潰大哭。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南新鄉一名9歲男童患有鼻炎，奶奶聽信偏方，在路邊摘了野生的「蒼耳子」煮給孫子吃，希望能治療鼻炎。不料，男童喝了兩次之後突然昏迷抽搐，緊急送醫後被診斷為中毒，目前還在加護病房搶救中。

根據陸媒報導，男童從小就有鼻炎，經常流鼻水，奶奶最近聽說「蒼耳子」可以治療鼻炎，就自己在路邊採集了一些，回家剝皮煮水給男童喝。

男童連續兩天都喝了一碗，奶奶自己也跟著喝了一碗。第三天，姑姑發現後阻止兩人，但不幸的是，男童當天就嚴重抽搐，陷入昏迷。

▼奶奶自稱「採了兩把」蒼耳子。（圖／翻攝微博）



男童被緊急送往醫院，確診為蒼耳子中毒，經過一個多小時的搶救短暫甦醒，但渾身無力，頭暈噁心。目前，男童多重器官衰竭，還沒脫離險境，仍在ICU搶救中。

男童的奶奶由於喝了一碗蒼耳子，也出現身體不適的狀況，同樣在醫院接受治療。男童的母親表示，婆婆對孩子很親，只是好心辦了壞事，不管怎樣，她都不會埋怨婆婆。

根據香港衛生署中醫藥規管辦公室官網的資訊，蒼耳子具有毒性，服用過量可能出現中毒症狀，包含頭暈、噁心、嘔吐、食慾不振、肝功能減退、肝腫大、血尿等，病情嚴重者可能休克，甚至呼吸、循環或肝腎功能衰竭而死亡。