偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

▲「蒂貝爾維爾」突然獲贈1000萬歐元遺產，且捐贈者是個從未造訪當地的陌生人。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

法國「蒂貝爾維爾」（Thiberville）突然獲得1000萬歐元（約新台幣3.4億元）遺產，捐贈者是一名住在巴黎的91歲老翁，他生前從未造訪當地，卻決定把遺產留給這座與自己「同名」的偏遠小鎮。

「蒂貝爾維爾」位於法國西北部，人口僅約1773人，除了一座建於19世紀晚期的葡萄莊園、一座早已停工的緞帶工廠之外，沒有其他特殊之處，最近景點是以西16公里的利雪聖德雷莎大教堂（Basilica at Lisieux），未料如今天降意外之財。

《衛報》報導，捐贈者羅傑．蒂貝爾維爾（Roger Thiberville）是一名氣象學家，出身經營葡萄莊園的優渥家庭，從父母那裡繼承4間巴黎公寓，在首都過著簡樸生活。去年8月去世後，他沒有留下任何子女，但決定把1000萬歐元遺產，幾乎全額贈送給這座小鎮，唯一遺願就是把骨灰安置在當地墓園的紀念碑。

「蒂貝爾維爾」鎮長帕瑞斯（Guy Paris）表示，蒂貝爾維爾先生與小鎮的唯一連結，就是相同的名字。他向當地媒體France Bleu坦言，官員與居民們既驚訝又開心，「這是一筆非比尋常的錢，金額顯然超出想像。我們還不知道該怎麼處理它。我們不會全部花光，而會像對待市府預算一樣，謹慎並且負責任地」管理這筆錢。

據悉，1000萬歐元相當於小鎮年度預算的5倍。目前「蒂貝爾維爾」考慮償還建造新小學所借的40多萬歐元銀行貸款，接著打造一座附設遊樂區的公共花園、安裝太陽能板的圓形廣場，翻新小學並建造足球場等。

由於小鎮屬於公共機構，所以不需要繳納任何遺產稅。不過，鄰近城鎮勒普朗屈艾（Le Planquay）、拉沙佩勒阿朗（La Chapelle-Hareng）與「蒂貝爾維爾」的合併草案，先前已被當地議員否決，如今都沒辦法享受這筆財富了。