抱緊輝達股票11年不賣！日男「收益暴增340倍」　爽賺5億日圓

▲ 輝達股價在2015年之前未達1美元，但在本月6日創下歷史收盤新高，收於149.43美元。（圖／VCG）

圖文／CTWANT

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA），隨著生成式AI和數據中心需求大增，其股價在本月6日創下收盤新高，收於149.43美元，超越去年11月7日的148.88美元歷史收盤最高點。對此，就有一名日本網友分享，自己持有輝達股票長達11年，並藉此獲利5億日圓（約新台幣1億499萬元），引起網友熱議。

根據韓媒《韓國經濟》、《fnnews》報導，一位日本網友近日在社群平台X曬出一張輝達股票帳戶的認證照片，並表示自己在2013年投資了150萬日圓（約新台幣31萬元），以當時0.56美元的價格購買輝達的股票。

截至本月6日，輝達的股價已上漲至149. 43美元，也就是說，該名網友的收益在11年間增長了約340倍，利潤達5億日圓（約新台幣1億499萬元）。

該名日本網友也透露，自己只是個喜歡輝達的工程師，早在10年前就看中輝達圖形處理器（GPU）的潛力，因此決定跟隨輝達，為其進行投資並長期持有，不隨意拋售，「輝達不僅在消費者市場領先其他公司，包括伺服器、CUDA等軟體包方面，也都是業界佼佼者，如同我親眼所見，它有潛力成為人工智慧領域的領頭羊」。

報導指出，輝達的股價在2015年之前其實還未達到1美元，自2018年開始，隨著加密貨幣市場升溫，股價才大幅上漲。2020年11月股價飆到14美元，2021年疫情期間更上升至32美元。

儘管在2022年9月，輝達股價一度跌至12.52美元，但這位日本網友不曾放棄，堅定持有輝達的股票，如今也看著輝達股價一路上升，並在2024年11月突破147美元。

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