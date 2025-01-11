婆婆「花錢求符」逼收下！人妻拒絕竟狂做惡夢　真相氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

有人妻發文感嘆，婆婆看電視被洗腦變得超迷信，還去廟裡花錢請了張符令跟手環給她，並透過公公強迫她收下，沒想到豬隊友半夜偷偷放符令在她的枕頭底下，害她做了數晚的噩夢，事後老公更堅持要她把符令放枕頭下面，否則會失效，讓她相當無奈「我該怎麼辦呢？」

原PO今（11日）在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己平時雖然也會看星座，但都只是參考。然而，與她同生肖的婆婆就不一樣了，「她很沈迷，會很認真的聽電視上的老師說，自己沒判斷能力那種。」

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原PO續稱，有次中午午睡時間她下樓上廁所，正好看到婆婆在看電視台，「有人打電話進去抱怨媳婦或與誰不合的，她沒開燈，看得入迷，臉上充滿憤怒的神情，主持人會附和call in的人的遭遇，再提供可破解的寶物，要取得有購買匯款帳號或是貨到付款。」

沒想到過不久，公公就拿了張符令跟手環給原PO，「說是婆婆花錢去廟裡求來，要我戴著，符放枕頭底下，直覺聯想到那天的節目，我說不用了！」結果公公卻發飆嗆：「你媽一片好心，專程花錢去求的，妳為什麼不收！」原PO也感嘆，只要自己不接受婆家的好意，他們就會發怒，強迫人家接受。

不過原PO還是沒有收下，就這樣過了幾天，她也連做了數晚的惡夢，最後才驚覺枕頭底下已經有放那張符令，於是人妻問老公「怎麼會有這個？」而對方卻回：「我幫妳放的，媽一片好意。」接著還拿出手環稱：「阿對，媽說要搭配手環。我忘了拿給妳，戴上去應該就沒事了。」

但原PO覺得陰陽怪氣，不想放在枕頭底下，老公卻還是堅持要人妻把符令放枕頭下面，否則會沒有效，讓原PO相當無奈，「他們都好聽話，只有我不聽話，我該怎麼辦呢？」

貼文曝光後也引發網友熱議，「走火入魔的婆婆，改天就會在家起乩了」、「不喜歡就先收下，然後再拿去廟裡化掉」、「還不簡單，找個機會放在婆婆的枕頭裡」、「改放老公枕頭」、「以後如果公公或你隊友拿任何東西給你，不要拒絕，神不知鬼不覺的再處理掉就好」、「簡單ㄚ，你說你已經受洗基督徒了。不想碰這些邪術」、「不要接受，直接說你惡夢連連。」

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