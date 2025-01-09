李珠珢羞談理想型「只要2條件」！　IG追蹤數歸0原因曝光

▲李珠珢（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）



記者施怡妏／綜合報導

三振舞女神、韓國職棒起亞虎啦啦隊前隊員李珠珢，擁有甜美的外型，因此獲得「美得像AI」的稱讚，日前在IG限動開放提問，回答粉絲的問題，被問到理想型，她只有2個條件，善良且跟她身高差不多，此外，她也透露，IG追蹤數歸零是因為「朋友們叫我清的」。

李珠珢在IG開放互動問答，被問到理想型時，她鬆口，「善良的人…跟我身高差不多的人…？」李珠珢的官方身高為170公分，因此這個條件並不算難以達成。

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▲理想型曝光。（圖／翻攝自李珠珢IG）



還有好奇她為何將追蹤全部刪除，她則無奈表示「朋友們叫我清的ㄎㄎㄎ」還搭配了好幾個哭臉符號，現在的她擁有103萬粉絲，一舉一動都是焦點，被她追蹤的帳號似乎也因此被粉絲矚目。

此外，擁有好身材的她，也被敲碗「減肥方法」，李珠珢透露，自己曾經一口氣減掉12公斤，「我曾經不吃飯，每天跑步，從62公斤瘦到50公斤」，但她強調，這方法不好，希望粉絲不要學，「當時是因為必須在短時間內瘦下來」。

李珠珢日前傳出已結束韓國啦啦隊合約，有望來台應援，不過遲遲未公開新東家。在2025年1月1日當天，李珠珢無預警更改IG帳號名稱，再度掀起關注。據了解，李珠珢將帳號「my._.chuuu」改為「0724.32」（生日與背號），最令人吃驚的是，她在簡介中添加中英文姓名「LEE JUEUN 李珠珢」，讓大票台網友興奮直喊，「真的要來了嗎！」