【廣編】MOJOIN年末大賞登場！妖怪五星好評、影后人氣IP齊聚互動

▲唐綺陽跨足漫畫《難搞的戀愛體質》12宮位關鍵字首公開。

圖、文／MOJOIN提供

橘子集團旗下漫畫星、文學星2024年改版上線，整併為全新品牌「MOJOIN」後陸續推出謝東霖《妖怪五星好評》、人氣影集《影后》改編的漫畫、小說等強打作品，MOJOIN也按照往例在今年1月17號到19號於松菸三號倉庫推出年末大賞，今年主題為「一起拼吧！」現場展出多個人氣原創IP，如《叛逆玩家》、《三個不結婚的女人》等，此外，與國師唐綺陽Podcast節目《唐陽雞酒屋》跨界合作的改編漫畫《難搞的戀愛體質》12宮位關鍵字也將首度公開。

《叛逆玩家》作者花於景、《妖怪五星好評》作者謝東霖，2025開春第一場簽書會就獻給年末大賞，活動現場還請來擁有30萬粉絲coser獄Goku扮演林慕、樂凪扮演李真；2024入圍金漫獎跨域應用獎的《看你聽的》企劃，帶來芒果醬 Mango Jump與理想混蛋 Bestards改編的漫畫、小說與漫畫版mv，現場還有精彩的花絮影音，讓粉絲感受不同的樂團魅力。

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想要與喜愛的作品合影，不再只是平面的二維影像，MOJOIN年末大賞中獨家獻上「IP漫遊寫真」運用多視角影像縫合技術，讓照片變立體的。此次看展不用人擠人排隊等互動螢幕，IP展區設置QR code方便閱讀喜愛的漫畫或小說。現場還佈有舒適的沙發區，讓粉絲可以擁有一個輕鬆閱讀漫畫、小說的午後。活動免費入場，現場收藏作品，更可獲得造型爆米花等精美好禮，還有機會抽中海風號二日遊雙人套票。誠邀所有漫畫與小說愛好者一同參與。

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