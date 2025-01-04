茶改場歷時4年研發「台灣橙茶」　製成精品與商用茶皆宜

▲農業部茶及飲料作物改良場費時4年研發完成「台灣橙茶」。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為因應茶產業在消費市場中求新求變的需求，農業部茶及飲料作物改良場費時4年研發完成「台灣橙茶」，兼具省工、低碳及多元風味特點，相關製程已向經濟部智慧財產局提出發明專利申請，並申請註冊商標，目前國內已有3區農會將「台灣橙茶」納入茶比賽的項目。

茶改場長蘇宗振表示，「台灣橙茶」是茶改場繼2008年推出「紅烏龍茶」製程後，時隔16年，費時4年才完成的新製程，製程本身有3大生產優勢，包含省工、低碳及多元風味，且包含青心柑仔、台茶17號、台茶18號、台茶19號、台茶20號、台茶23號及山茶等台灣茶品種，不論是大或小葉種，都能製成品質優異的茶品。

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蘇宗振指出，橙茶的重萎凋製程創造茶湯的甘甜及圓潤滑順的風味、短時間的高溫殺菁去除了菁雜味、短暫揉捻則增添茶湯多層次滋味感，而陰乾控制發酵工序豐富了水果香氣，藉此工藝可產出層層堆疊風味的新特色茶。

蘇宗振進一步指出，「台灣橙茶」製成精品與商用茶皆宜，可依據品種及栽培環境的差異，加上製程上的微調，各茶區依當地特色，塑造出獨具一格的精品橙茶。而若以商用茶為目標，栽培樹勢直立，生長勢強，且抗病性與耐旱性皆強的茶樹品種，若以台茶23號，輔以機械採收製成「台灣橙茶」，不僅風味獨特，又兼具低成本與環保等特點，可為茶業經營者提供更具競爭力的發展模式。