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陸網友自製「高仿加拿大鵝牌」羽絨服　7天搞定！成本僅1500元

▲大陸網友自製的「高仿版」加拿大鵝牌羽絨服。（圖／翻攝封面新聞）

▲大陸網友自製的「高仿版」加拿大鵝牌羽絨服。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

進入冬天，禦寒衣物成為消費市場最火熱的產品，不過，大陸名牌「羽絨服」價格雖高，但不斷傳出品質上有瑕疵，甚至是以次充好，讓消費者信心大減。對此，部分民眾紛紛開啟「自製」模式，在網路上進行「DIY」大戰，有網友便秀出「民間版」加拿大鵝牌羽絨外套，也有網友以339元人民幣（約1500元新台幣）的成本便製作出「高仿羽絨服」。

▲DIY羽絨服的筆記和自製充絨機。（圖／翻攝封面新聞）

▲DIY羽絨服的材料筆記。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，幾年前，一個名為加拿大鵝（Canada Goose）的羽絨服品牌因耐寒度高、外觀時尚等原因在國內火了。因高昂的售價，被人定義為「輕奢羽絨服」，不少消費者也因此對其望而卻步。由於這一原因，高仿版「大鵝」找到了市場。

安徽羅小姐（化名）在筆記本裡寫下面料、膽布、裡布、絨、門襟及口袋拉鍊、不同長短魔術貼、鬆緊、豬鼻扣、橡皮筋尾扣、氣眼、鵝標等一系列製作「民間版大鵝」羽絨服的材料，分別在不同的店家採買，一一置辦下來後，成本僅花費339元（人民幣，下同）。

▲DIY羽絨服的筆記和自製充絨機。（圖／翻攝封面新聞）

▲網友自製充絨機。（圖／翻攝封面新聞）

羅小姐透露，平時需要上班，每天晚上回來做一點，僅花一個星期就完成，「用的95白鴨絨，保暖效果不錯，在安徽的冬天完全夠穿，如何看絨多挑選好絨、如何製作大鵝，都是自己看經驗帖習得的，並無其他訣竅。」

▲北京田女士替家人製作的羽絨外套。（圖／翻攝封面新聞）

▲北京田女士替家人製作的羽絨外套。（圖／翻攝封面新聞）

另一名居住在北京的田女士則分享出更為簡單的教程，不需要從頭製作，她還拍下三支影片放在網路上供網友們「學習」，只需要一台縫紉機、一個羽絨服殼（半成品）和一袋絨便可完成。

田女士表示，在網上搜索羽絨服殼、羽絨服半成品就可以買到，需要做的事直接充絨和後期縫線，每晚花上一、兩個小時，大概五、六天就能完工，「自從開始自製，家裡人擁有了保暖、實惠的衣服後，就幾乎沒有再從外面買過羽絨服。」

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