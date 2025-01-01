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美股2024封關日收低　科技股與降息助全年表現亮眼

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／資料照／路透）

文／中央社

華爾街股市在2024年最後一個交易日收低，市場交易冷清。話雖如此，在科技股漲勢、聯準會（Fed）降息，以及美國強勁的經濟等因素帶動下，美國股市今年全年仍繳出亮麗報酬。

道瓊工業指數下挫29.51點或0.07%，收報42544.22點。

標普500指數下跌25.31點或0.43%，收在5881.63點。

那斯達克指數大跌176點或0.90%，收19310.79點。

費城半導體指數滑落46.57點或0.93%，收4979.93點。

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