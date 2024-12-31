舞功強又熱心！草中妹獲國際拉丁舞青少年冠軍　助公嬤舞動青春

▲國際拉丁舞冠軍得主莊閔媗到南投醫院當志工，與長者舞動青春。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯國中二年級學生莊閔媗對舞蹈充滿熱情、月前甫出國比賽獲得WDSF青年拉丁舞/女子單人拉丁舞世界錦標賽暨塞拉耶佛舞蹈節分組冠軍；由於莊閔媗平時還會到衛福部南投醫院日照中心擔任志工，讓阿公阿嬤們都與有榮焉，開心大讚「台灣之光！」、「金熬（真棒）！」

南投醫院指出，莊閔媗自幼就熱愛舞蹈，而其母蔡意茹在該院急診室擔任護理師，平日因配合各項輪班、沒有太多時間陪伴女兒練舞；所幸莊閔媗自己奮發努力、不斷地練習，在寒暑假期間除前往舞蹈教室精進舞藝，也報名擔任南投醫院學生志工。

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該院社會工作室起初安排她先在急診協助整理紙張資料、維護環境，或幫忙安撫病患家屬的情緒，後來偶然得知其舞蹈專長，討論後讓她轉至日照中心參與活動，讓長輩們體驗拉丁舞蹈的魅力；該中心的阿公阿嬤們平均年齡高達82歲，不過在莊閔媗帶來舞蹈互動與表演時，神情都相當專注、臉上也掛著大大的笑容，感覺更加自信且青春健康。

莊閔媗於11月底跟隨台灣國家代表隊遠赴巴爾幹半島波士尼亞與赫塞哥維納聯邦參加國際賽，獲得青少年一級摩登公開賽第一名的佳績，莊母說，除了女兒自己的努力，更要感謝教練一路的指導栽培、學校老師的幫忙；南投醫院表示，對於莊閔媗享受舞蹈、也樂於將跳舞的喜悅分享予日照中心的阿公阿嬤，年紀輕輕就願意為社會付出的熱情和善良，這次能在世界級比賽獲得佳績，同仁也同感歡欣。