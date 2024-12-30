Gogoro董座小三改姓裝「曾太太」　囂張放閃嗆元配

圖文／鏡週刊

Gogoro董事長曾達夢與小三交往期間，多次向小三重申與元配已無感情，隨時可辦理離婚，縱使在交往第5年坦承沒離成，但小三堅信曾達夢會離婚，她不忍拆散曾達夢與一雙子女的深厚感情，決定繼續交往，2人經常出雙入對，並帶著孩子一起出席樂雅扶輪社的活動。

本刊調查，小三參加的樂雅扶輪社，過去曾找知名藝人郁方當社長，還有前勞動局副總段繼明、中廣主持人趙婷、台塑創辦人王永慶姪孫女蔡佳宸、上市櫃公司高層等大咖成員。

據了解，小三為彰顯主權，曾2次帶著曾達夢出席扶輪社活動公開放閃，在外人面前秀恩愛、擁抱、共舞，甚至公開接吻等親密舉動，都被人拍照並放上網路，種種行為讓元配傻眼。小三答辯稱：「因他們（社員們）慫恿，而在公共場合有較親暱舉動。」這種把責任推卸給社友的說法，也讓聽聞的社友們直呼離譜。

談起老公與小三，元配向法官不客氣地說：「他們縱情享樂，未曾表示過任何歉意或悔意。」並驚爆小三是「飯局妹」，原本姓「陳」的她，與曾達夢交往期間，還改從母姓「曾」，對外宣稱自己是明媒正娶的曾太太，還用曾達夢的金援包裝成貴婦，出席扶輪社活動。

遭元配指控是「偽」曾太太一事，小三在法院上並未回應，卻對於「飯局妹」3個字氣到跳腳，她直呼遭汙衊，強調自幼出生在良好家庭環境，在長輩資助下赴美國聖地牙哥大學求學，憑著親友的人脈才加入樂雅扶輪社。

話鋒一轉，小三更理直氣壯地反咬元配，僅憑片段的對話紀錄，就指控她想謀奪曾達夢的財產，「生活費向來由家人支付，曾達夢從未給任何金錢、支付任何租金。」但小三所言，遭曾達夢出庭時打臉。「兩人曾一度分手，但曾女仍持續拿曾達夢的錢。」法院判決書上寫道。



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