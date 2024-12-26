3到5天才大一次...7旬翁忽視長期便祕　導致糞性結腸炎塞破腸道

▲透過電腦斷層影像檢查，可看出蕭姓老翁腸道中有許多糞便。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

70歲蕭姓老翁有長期便秘問題，約3至5天才上一次大號，卻不以為意，日前因長達三週沒排便，感到腹痛難耐而至急診就醫，透過檢查發現腸道內充滿糞便，診斷為少見的糞性結腸炎，甚至已造成乙狀結腸破裂。

衛福部南投醫院直腸外科主任廖師賢指出，糞性結腸炎(Stercoral Perforation of the Colon)是由於長期便秘、糞便堆積在腸道中，糞便變得又乾又硬，增加腸道的壓力且導致發炎，還可能損害消化道內血管的供應，造成缺血性結腸炎、潰瘍甚至穿孔，若腸道破裂後糞便外漏、汙染腹膜腔，恐併發敗血症、危及生命。

▲南投醫院直腸外科主任廖師賢。（圖／衛福部南投醫院提供）

廖師賢表示，蕭翁有長期慢性便秘，也曾因腸阻塞而住院治療過，這次因為糞性結腸炎合併結腸穿孔，經緊急安排手術介入，將破裂的腸道切除、清理腹腔、裝置腸造口，並取出許多硬如石頭的糞便，住院期間也接受專業的醫療處置及照護，恢復良好、已康復出院。

廖師賢指出，部分患者因糞便的水分被過度吸收，堵在腸道中，導致排便時僅解出一些糞水，若誤以為是拉肚子而自行服用止瀉藥，反將使便秘情況更加嚴重；他提醒當排便習慣改變，可找醫師諮詢，並建議應均衡飲食、每日攝取充足的水分及膳食纖維，規律運動、維持正常生活作息，養成固定排便的習慣，若出現慢性便秘(每周排便不到三次且症狀超過三個月)，切勿擅自服用瀉藥，應就醫向專業人員尋求協助。