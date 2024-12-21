殺「國中少女棄屍」奇案　一頂假髮逮到性侵犯

▲警方在黃崑亮（左）家中找到一頂假髮，並在他手上發現傷痕，因此認定他涉案。（圖／鏡週刊報導，下同）

圖、文／鏡週刊

47年前，屏東一名少女慘遭殺害棄屍，案發前多名目擊者看到她與一名年輕長髮男子交談，但警方花了好幾個月調查都抓不到凶手，後來因死者頭上蓋的紅巾，認為凶手很迷信，應該有點年紀，轉變偵查方向，最後鎖定黃姓性侵慣犯，除了在他家搜到一頂假髮，死者身上的體液也與他吻合，法院最終將他判處無期徒刑，但黃幸運遇到減刑，關了10年就出獄，之後仍繼續犯案，高齡已78歲的他，上個月又因性侵案被判刑13年。

1977年2月23日，家住屏東內埔的鍾姓國二女生，騎著腳踏車到學校註冊後，跟另一名女同學到冰店吃冰，結果隔壁桌3名年輕人故意大聲唱藝人劉文正的歌挑釁，鍾和同學不堪其擾，一起離開冰店，之後各自解散，沒想到就此音訊全無。

女學生喪命 頭披覆紅巾

鍾女失蹤後9天，警方接到高雄一間製瓦廠老闆報案，說他帶客戶到水池進行漏水測試，卻發現水被染成一片紅，池中還有一個散發惡臭的大型包裹，警方到場查看，發現包裹被人層層綑綁，外層是塑膠袋，內層則用鐵絲將報紙交錯包住，滲出大片血水，畫面令人怵目驚心。

▲黃崑亮（圖）前科累累，殺害鍾姓少女時，才剛假釋出獄不久。

此外，警方還在現場找到一雙黑色學生鞋、一個書包，書包裡面放著鍾女的學生證。警方不敢大意，先將包裹移至殯儀館冰存，等名法醫楊日松抵達後，才剪斷鐵絲相驗，結果看到一具穿制服的腐爛屍體，外面包著雨衣，頭上蓋著一條紅巾，手腳被尼龍繩綑綁，再用同年2月17日、21日、25日的《中華日報》南部版報紙包住。

法醫還發現，少女生前多日未進食，脖子上有勒痕，死亡時間超過3天，長褲的拉鍊被強行拉開，內褲上有精液，但未破損，研判死者被囚禁多日，最後奮力抵抗凶手性侵，結果凶手性侵未遂，精液未進入死者體內，氣憤之下勒斃少女、綑綁棄屍，經家屬指認，確認是失蹤多日的鍾女。

▲黃崑亮（圖）年過七旬又因性侵被逮，上月被判刑13年。

多民眾指認 見最後身影

鍾姓女學生的長相清秀、品學兼優，出身客家望族，又是校內風雲人物，死於非命的消息傳出後，震驚全台，檢警組成專案小組緝凶，刑事警察局也派人南下支援。2天後，警方接到一名計程車司機報案，說幾天前3名年輕人深夜帶著裝有重物的麻布袋，在死者居住的屏東內埔攔車，打算前往高雄鳳山，中途改口在高雄大樹下車，但當時視線不佳，未看清3名男子的長相。

▲警方在黃崑亮的左手虎口發現傷口，懷疑是死者留下的咬痕。

計程車司機提供的線索，讓警方聯想到先前與鍾女在冰店不歡而散的3名年輕人，警方循線找到3人，調查後發現，他們帶的麻布袋裝的是野豬，也有其他證人可證明此事，確定白忙一場。

為了加速破案，警政署祭出15萬元重金懸賞，並印製數萬份彩色海報在高屏地區發放，上頭除了有死者的照片，還有包裹屍體的紅色頭巾及雨衣，終於讓案情露出曙光。有6位民眾不約而同向警方表示，曾看到死者失蹤當天在冰店附近的瀧觀橋上，跟一名騎機車、穿著牛仔衣褲的長髮男子交談，旁邊還有另外2名年輕男子。

▲鍾姓少女長相清秀、品學兼優，是校內的風雲人物。

警方到瀧觀橋附近訪查、搜索，果然找到死者的腳踏車，為了緝凶，出動上萬人力，清查棄屍地點及死者住家周邊的16萬名年輕人，期間一度接到自稱凶手寫的自首信，但依舊毫無所獲。

案情入歌詞 成追查契機

案發後2個月，有民眾在屏東萬巒赤山村「西方道堂」的檳榔樹，看到「再見66年2月9日、鍾○○劉○○」的刻字，警方獲報推斷鍾女可能遇上恐怖情人，才遭遇不測，鎖定高屏地區劉姓年輕男子清查，卻又是一場空。

▲民眾在檳榔樹上看到66年2月9日、鍾○○劉○○的刻字，通報警方。

當時有唱片公司將鍾女的遭遇創作成台語歌〈瀧觀橋的呼聲〉，歌詞提到瀧觀橋與死者的名字：「冤枉！冤枉！著人無美命！」在全台傳唱，提醒大家不要遺忘這起命案，提供線索協助警方早日破案。

案發第286天，警局的收音機正在播放〈瀧觀橋的呼聲〉，一名專案小組員警聽到，突然想起家屬曾說，沒看過死者頭上的紅頭巾，因民俗說法認為，在死者頭上纏紅巾能防止冤魂報復，警方認為凶手很迷信，於是鎖定高屏的神壇查訪，最後查出31歲、有7次性侵少女前科的黃崑亮涉有重嫌。

▲鍾姓少女失蹤當天，被多人目擊在瀧觀橋（圖）上與一名長髮男子交談。

警方調查，黃崑亮先前在高屏地區假扮英文老師，共騙了十幾名少女到旅館或野外性侵，被7人提告，判刑9年定讞，後來遇到減刑，在命案發生前一年出獄，於棄屍地點附近擺攤。事實上命案發生後，警方也曾將黃列為調查對象，但因他禿頭，與目擊者描述的長髮男子特徵有出入，才會錯放。

▲高雄某製瓦廠老闆，在一處水池裡發現鍾女的屍體。

後來警方前往黃崑亮家中搜索，發現他有訂閱《中華日報》，由於屍體上的報紙出版日期適逢農曆春節，雜貨店沒有販售，只有訂戶才能取得，加深警方的懷疑，加上有地緣關係；且他對案發當天的行程交代不清，謊稱住在友人家，但被友人打臉，此外，警方還打聽到案發後黃曾投宿旅館，並要求服務生幫忙清洗牛仔衣褲。

改名開精舍 老來又犯行

另一方面，警方在黃崑亮的左手虎口發現傷痕，懷疑是死者留下的咬痕，死者內褲上的精液也與黃的檢體相符，並在黃家找到一頂假髮，讓他戴上假髮、穿上牛仔衣褲，供6名目擊者指認，結果6人口徑一致，都說黃就是和死者在橋上講話的人，雖然他不認罪，仍被法院判處無期徒刑定讞，結果又碰上減刑，關了10年就恢復自由之身。

▲鍾姓少女騎腳踏車到學校（圖）註冊後就失聯，被發現時已成屍體。攝Google Maps）

誇張的是，黃崑亮出獄不久又因性侵被判9年，逃亡2年後落網，當時年過半百的他，自稱因命案看破紅塵，出獄後回到屏東萬丹老家開起精舍當住持，改名黃光亮，每天播佛經，鄰居都以為他改邪歸正，沒想到前年，76歲的他又犯下性侵案，日前遭判刑。

▲唱片公司將鍾女的遭遇創作成台語歌〈瀧觀橋的呼聲〉，引發極大迴響。

檢警調查，黃崑亮和A女是鄰居，明知她心智缺陷，竟趁她母親前往外地參與法會之際，持玻璃瓶硬闖A女家作勢毆打，並出言威脅「要讓妳死」，最後硬上得逞，完事後丟下1千元離開。A母返家後，A女將1千元交給她說：「這是豬哥給我的性侵錢！」A母心痛落淚，帶著女兒報警，黃則辯稱遭A母女仙人跳，自稱年紀一大把，已無性欲，結果遭法官打臉。

法院審理後認定，黃崑亮多年進出監獄卻未反省悔改，專找涉世未深、自我保護能力較弱的未成年或智障女子下手，雖然黃年事已高，還是出家人，但惡性重大，不宜輕縱，將他重判13年，要他為自己的罪行付出代價。

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