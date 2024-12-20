男友消失「突回睡著了」　妹子曝1招破解！全場驚：另一半別學

▲男友說睡著了，原PO要求查看「螢幕使用時間」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

兩人談感情要建立在互信的基礎上，但就怕另一半是時間管理大師！一名妹子透露，男友消失了好一會兒，才傳簡訊解釋睡著了，而原PO要求對方打開設定，並截圖「螢幕使用時間」的頁面，以證明真的沒碰過手機。文章曝光後，引來網友驚呼「這招真的很恐怖，希望我未來的男友別學到！」

一名女網友在Threads表示，男友消失了一陣子，才終於回覆訊息「寶寶抱歉，我下午睡著了」，而原PO也沒這麼容易被打發，要求男友截圖iPhone螢幕使用時間，來證明那段時間沒有使用手機！

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然而男友已讀不回許久，氣得原PO質疑，對方是不是正在到處與友人借圖片呢？

底下網友驚呼，「這招真的很恐怖，希望我未來的男友別學到」、「你好可怕，感情談成這樣真的很可憐，什麼都要管」、「學到了」、「論擁有第二台手機的重要性？」「然覺得某一任曖昧對象會主動給我看螢幕使用截圖，很欣慰」、「這招太靠北，謹慎使用」、「我都開著抖音聽故事睡覺的怎麼辦」。

也有網友幫忙解釋，「就是有被傷害過才會這樣問，大家都不懂，很多說睡著的，要馬去找別人，要馬在陪別人...超噁」、「我之前也叫男生截圖給我看（別的東西），等了好幾分鐘傳來一張動過手腳的截圖...傻眼哈」。