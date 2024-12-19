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桃機頻漏水、評比下滑「預算凍結3億」　董座：明年以50名為目標

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲立委指出，桃園機場頻漏水、評比排名下滑，提案凍結明年度預算3億餘元。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今日審查桃園機場公司明年度營業預算，立委直指，桃機今年接連發生5起工程漏水事故，影響國門形象，且全球百大機場評比近5年的排名下降，提案服務費用22億6362萬餘元及專業服務費8億1901萬餘元中，凍結10%、約3.08億元，提書面報告後始得動支。

立委林俊憲、何欣純、邱若華等人提案，今年桃園機場共發生5起工程及漏水疏失，影響國際機場門面，顯見桃機公司督導不周。

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林俊憲說，今年3月強降雨導致第1、第2航廈有零星漏水；5月承攬廠商辦理2航廈北側出境旅客休息區維護作業時，發生工作人員從天花板掉落事件；6月又發生屋頂防水工程疏失，導致2航廈美食區漏水；8月發生2航廈出境大廳雨排管滲、漏水事件；9月發生自來水管線混凝土回填工程不慎破管。

他建議服務費用的修理保養與保固費用7億餘元凍結10%，待桃機公司於3個月內，針對加強工程管理、全面檢討航站漏水提出書面報告後，交委會同意後始得動支。

▲▼立法院交通委員會審查民航局、民航事業作業基金明年度預算。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會審查桃園機場公司明年度營業預算。（圖／記者蔡亞樺攝）

桃機公司董事長楊偉甫回應，目前第2航廈屋頂正在全面整修，跟過去哪邊漏水修哪邊不一樣，航廈老舊難以避免，但同一個地點不能再發生第二次，其他地方也會預防性檢查。

立委魯明哲則表示，桃園機場近年參與國際機場評比中，今年在Skytrax針對百大機場評比排名獲得66名，雖然比去年進步16名，仍未達疫前2019年的37名水準。

立委李昆澤說，第1、2航廈漏水跳電屢屢發生，航廈老舊只是部分因素之一，因為不斷擴建以致工程重疊，內管有問題，天花板也因為內部營業而有結構性問題，必須好好處理解決，不然排名花再多錢也不會改善，國外旅客印象不好，他建議桃機明年要立下明年排名目標去努力。

對此楊偉甫表示，排名退步主要因疫情期間防疫比其他國家更嚴謹，其實桃機有5項旅客服務項目排名都在前10名內。近期已收集很多資料，有信心明年3、4月最新排名出爐會再往前提升，並以第50名為目標。

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