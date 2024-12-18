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抽到成功嶺「虎威部隊」2度放鳥！役男：我有打電話...下場曝

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園羅姓男子2度錯過成功嶺入營報到時間，超判3月徒刑。（資料照，非當事人／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名24歲羅姓男子去年錯過成功嶺入營報到，他藉口沒收到徵集令，簽下切結書並請求再給他一次機會，但等區公所安排他於同年9月入營，羅男又請女友打電話到區公所，表示羅男罹患新冠肺炎想延徵，在未辦理任何手續下，又延遲報到5天。案經桃園地院審理，法官認為羅男無故超過入營期限，依犯妨害兵役治罪條例，處羅男3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，羅男為常備兵役男，他於去年收到陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應在9月6日到成功嶺陸軍步兵第302旅（虎威部隊）入營報到，但他卻無故超過入營期限5日，遭桃園市政府移送偵辦。

羅男在偵訊時表示，他沒有收到徵集令，而且他有打電話給兵役科，說要申請免役，原本9月1號也想到區公所辦理延役，但因為工作問題沒去，他還以為打電話給兵役科就會通融，而且他9月5日時確實罹患新冠肺炎，並不是故意逃避兵役。

桃園地院審理，法官指出，羅男在去年4月27日就受徵集，由祖母簽收徵集令，但羅男卻未在徵集日入營，並在5月3日致電表示，他許久沒和家人聯絡所以不知情，請求再給一次機會，並在同年月12日簽下切結書，所以楊梅區公所再次發徵集令，安排他9月6日入營，然而羅男雖在9月1日打電話給區公所，表示會前往辦理兵役相關事宜，但並沒有現身辦理，直到5日，羅男的女友才打電話給區公所，表示羅男確診新冠肺炎想延徵，而羅男也未在9月6日集合入營。

法官認為，羅男明知道受徵集入營的日期，卻漠視徵集令，先藉故拖延徵集日期，又未依時間報到入營，妨害國家兵役管理，且犯後否認犯行，態度不佳，依犯妨害兵役治罪條例，處羅男3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

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