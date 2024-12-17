2男2女夜闖火災廢墟道歉了！屋主籲「別再來探險」：避免發生危險

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

澎湖縣馬公一處民宅先前出借給片商作為拍攝場地，不料，一場大火將房屋燒成廢墟，近來更成為年輕人夜間探險的熱門地點。呂姓屋主揚言提告後，擅闖民宅的年輕人已道歉，屋主呼籲，不要擅自進入此處，避免發生危險。

▲火災廢墟遭夜闖，屋主無奈呼籲，別再來這裡探險了。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

呂姓屋主指出，16日凌晨4時35分有2男2女在未經同意的情況下私闖民宅，要求對方在17日中午前道歉，否則將會報警提告，而4名年輕人得知後，也已有誠意地向他道歉。

呂姓屋主表示，這件事情就告一個段落，若對方有心賠償的話，「就請他做個愛心，捐款給澎湖家扶中心的小朋友」。另外，呂姓屋主說明，因現場地面有打洞，希望大家不要來這邊，避免發生不必要的危險，且消防人員很忙碌，又要救災、又要急救，「不要增添人家的麻煩，希望大家不要再過來這邊探險活動。」

呂姓屋主強調，民宅入口處有用鷹架圍起來，停車場入口也有用鐵鍊阻擋，但一旁牆面因先前作為大樓崩塌場景，以提供消防人員進行救災演練，因此牆面上有打洞，可能因此成為其他人進入的漏洞。

▲呂姓屋主表示，現場都有張貼公告並圍起來，希望民眾別再擅闖，以免發生危險。（圖／記者陳洋翻攝）