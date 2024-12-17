竹縣黑狗叼回人頭骨！飼主驚嚇報警　揭開失蹤男身亡真相

▲黑狗叼回人頭骨，揭開失蹤男子身亡真相。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

竹縣1隻黑狗外出遊蕩撿回人頭骨，飼主嚇得報警，檢警後續又發現無名屍骨，經比對確認是同一男性，也找到男子母親認屍，男子母親今天說，感謝檢警讓兒子遺骸得以完整，返家安息。

不願曝光姓名的黑狗飼主今天接受中央社記者訪問表示，他飼養7隻黑色土狗守護菜園，今年5月間狗狗們外出遊蕩後返家，其中1隻黑狗叼回無名頭骨在菜園內，他發現後嚇得報警。

檢警說，1個月後，有遊民於1處廢棄玻璃工廠內發現無名人骨，但沒有頭顱僅剩脖子以下白骨、有穿外套，警方依辦案經驗直覺2案件有關係，透過DNA比對是同1人，並在男子衣物中發現相關證件，找到死者家屬。

檢警指出，案件經相驗釐清死因，為年約50餘歲的傅姓死者從4公尺高處墜落，導致身體多處骨折身亡，死亡應超過3個月以上，已成白骨遺骸，無他殺嫌疑，家屬無意見。

協助處理後事的金姓殯葬業者告訴中央社記者表示，傅姓死者身體在廢棄玻璃工廠內，應是黑狗到此遊蕩而將頭骨叼回附近的菜園，而傅男身體在發現時已呈現白骨狀態，且身體朝下，身上有打鋼釘，經比對男子身分與就醫紀錄符合。

死者母親向金姓殯葬業者表示，孩子在今年初失聯未返家，雖後續接到噩耗，難以相信，但也得知孩子下落，感謝新竹地檢署檢察官吳志中、法醫楊敏昇等協助，找回兒子屍骨才得以完整、安息。