伊朗新法緊急喊卡！　「頭巾與貞潔法」太嚴格引爆怒火

▲伊朗又因為頭巾法律引爆爭議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）宣布，暫停實施具爭議的新服裝規定法律「頭巾與貞潔法」（hijab and chastity law），該法原訂20日生效。BBC認為，這表示德黑蘭擔心引發另一波大規模抗議活動，就像2年前的「頭巾革命」那樣。

根據這項研議中的新法律，如果婦女或女孩露出頭髮、前臂或小腿，將面臨比現在更嚴厲的懲罰。屢犯者、嘲諷法條的人，還會面臨更重罰款，以及最高15年的刑期。此外，該法也要求企業協助通報違規者。

這項法律遭到人權運動家的嚴厲抨擊，上周就被300多人公開譴責「非法且無法執行」，呼籲伊朗總統裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）履行競選承諾。國際特赦組織（Amnesty International）也批評表示，德黑蘭當局「尋求鞏固這個已經令人窒息的壓迫制度」。

今年7月總統大選期間，還是候選人的裴澤斯基安，公開批評伊朗婦女在頭巾問題遭受的待遇。他承諾不干預婦女私生活，引起許多伊朗人民的共鳴，尤其是對於政府嚴厲控制感到沮喪的年輕世代。

▲艾米尼之死，在許多穆斯林國家引爆示威。（圖／路透）

如今，澤裴斯基安也宣稱，這項立法「模糊且需要改革」，表明想要重新評估其措施。曾經兼任婦女與家庭事務總裁的前副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）也批評，這項立法「是對於伊朗半數人的控訴」。

BBC報導，數十年來，針對女性的嚴格服裝規定，一直被伊朗伊斯蘭共和國統治者視為國安優先要務。但在2022年9月，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未依當局規定戴頭巾，被警察拘捕後活活打死，點燃了蔓延全國、甚至多個穆斯林國家的「頭巾革命」。

在過去2年多以來，許多年輕伊朗女性公開脫下頭巾，挑戰政府權威。儘管承受著來自最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親近強硬派系的壓力，許多年輕人似乎不害怕面對政權的限制。

上周，伊朗27歲女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmady）在YouTube進行線上演唱會，卻因為表演時「沒戴頭巾」，與2名男性樂手14日分別被捕。但由於遭受強烈的輿論反彈，他們在隔天就已獲釋。