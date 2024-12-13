鴕鳥逛大街害挨罰2次！飼主抓回後超切心　「1萬2賣出」不養了

記者唐詠絮／彰化報導

今年5月間2隻大鴕鳥清晨一路從彰化縣芬園鄉到漫步烏日區溪南路、昨(12日)上午又有1隻身形巨大的鴕鳥，偷溜出門站在慶光路街頭與警方對峙，不少用路人嚇得閃避，最終警方直接找來飼主將牠合力制伏帶回農場，飼主說，他已經連遭開罰2次罰單，已將該隻鴕鳥以1萬2千元賣給其他飼主。

▲▼烏日街頭出現1隻鴕鳥後方大塞車，與員警對峙有趣畫面。（圖／民眾提供，下同）

▲烏日街頭出現1隻鴕鳥，員警和飼主合力壓制帶回安置。

飼主呂先生說，他於2022年9月14日開始飼養，以每隻6千元代價，共買了2隻公的、2隻母的、出生僅14天的小鴕鳥，單純喜歡才買回來飼養、觀賞，平日會帶去貓羅溪畔一處雞寮附近吃草，平日都會放牠們出去。

呂先生無奈的說，鴕鳥很會啄，門鎖開關一時沒鎖緊，偷溜出去，貓羅溪底又有很多流浪狗，今年5月8日傍晚遭浪狗追，其中的一對鴕鳥不見，出去找也找不到牠們，一直找到清晨4點多，經過通報才知道鴕鳥出現在烏日溪尾大橋。

呂先生說，駝鳥越養越大，吃草量也很多，平日放牠們出去吃草，也會聽聲音、認主人跟著回家，原本養了4隻鴕鳥，1隻已遭流浪狗咬死，另一隻長大後已先賣掉。

▲烏日清晨街頭出現2隻鴕鳥趴趴走。

昨日呂姓飼主又接到烏日警分局溪南派出所通報，「有鴕鳥在慶光路上閒逛，雖然不會傷害人，但已影響交通」，為避免過度驚嚇，立即到達現場與員警合力將鴕鳥壓制帶回飼養場，之後乾脆將這隻鴕鳥以1萬2千元代價賣了，目前僅剩1隻。