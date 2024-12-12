網路遇真愛！　民雄警呼籲別成愛情詐騙受害者

▲▼民雄分局副分局長親上LIVE節目，分析網路假愛情交友詐騙手法。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年詐騙手法不斷翻新，為推廣防詐宣導工作，並讓民眾能沉浸式體認到詐騙手法，達到識詐、反詐及共同守護自身財產安全目的，嘉義縣警察局指派曾擔任刑警且辦案經驗豐富的民雄副分局長陳俊廷，接受有線電視「防詐騙媒體識讀－識破假愛情交友詐騙」節目專訪，藉由「小李」網路遇真愛，到結局一場空的遭詐悲慘案例故事，作為拆解詐術分享，提升民眾「識詐」能力，避免受害上當。

民雄分局統計今年成功攔阻詐欺案件48件，攔阻金額達新台幣2300萬，為了進一步加強防詐、識詐宣導，由信吉電視台知名主持人陳亞君以風趣幽默對話方式與副分局長陳俊廷互動LIVE即時播出，藉由民眾「小李」遭假愛情交友詐騙106萬的過程，精準剖析詐團招數與陷阱，分享給電視台前的觀眾，也同時獲得廣大的回響，藉此希望能夠預防詐騙案件的發生，保障民眾的荷苞。

民雄分局長吳俊德提醒民眾，關鍵字「Apple Store的禮品卡」、「喪葬費」、「安家費」及「第三方金流認證」等話語，都是詐騙集團的「詐」彈，應掛掉電話立即撥打165或110查證，也切記勿依循對方提供的電話或讓對方幫你轉接，以免落入詐騙陷阱，識詐宣導需要社區民眾共築詐騙防禦網，透過每位民眾的參與，即時傳遞反詐資訊給身邊每位親友，更新對於詐騙手法的認知，如此才能提高自身反詐免疫力，讓自己和身邊的人遠離詐騙陷阱，與嘉義縣警察局一起守護財產安全，打造最難詐騙的城市。