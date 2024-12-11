夜市小吃「熱量排行」雞排才第3　冠軍吃一份要走路4小時才能消耗

▲夜市小吃熱量排行，第一名慢走4小時都消耗不掉。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

夜市小吃許多品項多以油煎、油炸或燒烤為主，容易導致熱量攝取過多，營養師高敏敏近日就在臉書分享，常見的夜市小吃熱量表，發現雞排竟排不進前三名，第一名攝取的熱量慢走4小時都消耗不掉。



營養師高敏敏在臉書表示，之前聽到粉絲說「夜市邊走邊吃 應該會瘦吧」，事實上逛夜市時就算整路邊走邊吃，熱量還黏在你的小腹上，接著貼出夜市小吃熱量圖鑑，以及需要慢走多久才能消耗掉。

前5名分別是牛肉麵一碗870大卡，需要慢走249分鐘才能消耗掉、涼麵一份653大卡，慢走187分鐘、珍珠奶茶一杯650大卡，慢走186分鐘、雞排一份630大卡，慢走180分鐘、鹽酥雞一份600大卡，慢走171分鐘。

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▲營養師分享夜市小吃熱量圖鑑。（圖／翻攝自高敏敏營養師）

高敏敏說，這些小吃雖然美味，卻也隱藏了很高的熱量，而且為了保留料理的美味，許多醬汁調味的鈉含量很高，圖鑑上的食物隨便吃幾樣，就很容易超過衛福部建議的每日鈉總攝取量2400mg（6g鹽）。

高敏敏建議，逛夜市想要吃得低卡且少負擔，可以遵守4個原則，詳細如下：

第一、優先選烤物，避免裹滿麵粉的炸物 減少熱量的攝取。

第二、少吃加工食材，例如烤魷魚、烤玉米都是加工過程較少的食材。

第三、飲料選無糖，選無糖茶飲最好，避免再喝高糖分飲料。

第四、與親友分食，分擔熱量、增進感情。