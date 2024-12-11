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社會 社會焦點 保障人權

警追噪音車擦撞機車！害騎士鎖骨斷裂　蘆洲分局公布影片自清

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲分局11日凌晨執行「靖音專案」，在八里區取締違規改裝排氣管的噪音車輛時，意外發生警車擦撞機車事件。警方追趕噪音車時，與未開啟頭燈的20歲林姓機車騎士相撞，導致林男鎖骨骨裂，所幸無生命危險。此事引發網友熱烈討論，部分人質疑警方追車時的處理方式是否恰當。蘆洲警方表示，相關調查已移交林口警分局處理，詳細情況仍待釐清。

▲▼警察追噪音車釀車禍掀起熱議 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警追噪音車，結果與機車發生擦撞。（圖／記者戴上容翻攝）

今（11日）天凌晨3時許，28歲洪姓警員與同事在中華路與荖阡坑路口執勤，發現兩部噪音車快速駛過後立即開啟警示燈與方向燈，試圖匯入車道追趕。不料，警車在變換車道時，與另一部同方向行駛、未開頭燈的機車發生擦撞，造成林姓騎士摔車受傷。

▲▼警察追噪音車釀車禍掀起熱議 。（圖／記者戴上容翻攝）

救護人員到場後，發現林男鎖骨骨裂，隨即送往淡水馬偕醫院治療，所幸並無大礙。同時，洪姓警員因車禍撞擊感到身體不適，也被送往三重醫院檢查，經治療後無生命危險。

事發後，網路上出現不同聲音。有網友批評警方「加速衝撞」，指林男並未有違規行為，卻遭到擦撞受傷，並質疑警方的應對方式過於粗暴。然而，也有支持警方的聲音，認為執法過程中可能難以避免意外，應待調查後再行評斷。

蘆洲分局對此回應表示，執勤過程中警員確實依規定開啟警示燈與方向燈，但因林男未開頭燈且車速較快，導致未注意到來車而發生擦撞，強調並無刻意衝撞行為。針對肇事責任與事發經過，相關調查已移交林口警分局處理，詳細情況仍待釐清。

▲▼警察追噪音車釀車禍掀起熱議 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼警察追噪音車釀車禍掀起熱議 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼警察追噪音車釀車禍掀起熱議 。（圖／記者戴上容翻攝）

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