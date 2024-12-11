二審逆轉理由曝！陳彥翔燒死8至親　哭喊「我縱火」求警救人獲改判

▲陳彥翔一把火燒死8至親，二審逆轉獲無期。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳明峯、陳韻如／新竹報導

新竹逆子陳彥翔2022年6月間提油縱火，燒死媽媽、妻子、妹妹、嫂嫂及自己的3名子女、大哥的稚子等8名至親，一審遭判死刑。案經上訴，但二審法官認為，陳彥翔當時在現場主動稱，「我縱的火」，並哭求警員救火，符合自首要件，因此改判無期徒刑。這也是憲法法庭9月份死刑釋憲限縮判處死刑要件後，首例死刑逆轉改判無期徒刑案件。可上訴。

回顧案情，陳彥翔為家中么子，婚後一家五口與父母、大哥一家三口、妹妹等人，一大家子共11人同住。陳彥翔因積欠債務經濟狀況不佳，經常與父母發生衝突，而案發當日，他又與父母爭吵，憤而衝出門購買汽油，還當著父親的面潑灑、縱火。

▲▼陳彥翔當時在現場遭到警方壓制（圖／ET資料照）

陳彥翔這一點燃，火勢瞬間一發不可收拾，燒毀房屋鋼梁及屋內物品，造成陳母、陳妻、陳妹、陳嫂，以及他自己的3名子女、大哥的稚子活活被燒死，只有陳父逃出、大哥在外隔離才倖免於難。

事件發生後，引起社會一片譁然，陳彥翔隨即遭到羈押，而檢方則認定他惡性深重難改，無教化可能，向法院求處死刑。一審法官審理後，依殺害質性血親尊親屬罪，判處死刑，褫奪公權終身。

案經上訴二審，法官勘驗警方密錄器時發現，因陳彥翔當時在現場焦急大喊，「我縱的火，趕快啦」，哭求警方趕快救火、救屋內的家人等，警方才得以立即將人逮捕，加快後續的案件偵辦，因此符合刑法第62條前段自首要件。

法官審酌陳彥翔的犯罪動機、目的、犯罪時所受刺激、犯罪手段等，認為他行為手段特別殘酷，已達死刑程度，但參酌他的生活狀況、品行、智識程度及犯後態度等，以及他在自首時顯露懊悔、自責，甚至向警員借槍自盡等情，認為他自首並非是為了減刑，也並非迫於情勢不得不承認，因此難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，而依刑法第62條前段自首的規定，依法減輕其刑，改為無期徒刑。全案可上訴。