高雄Pub大亂鬥！2組酒客互毆5人全掛彩　店被砸爛老闆超無奈　

▲高雄Pub爆失控大亂鬥！鄰桌5酒客喝醉互毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區一間Pub今（11）日凌晨發生肢體衝突，店內2組鄰桌酒客因起口角，隨即相互拉扯出手互毆，5人打成一團全掛彩，2人送醫。警方獲報到場，追回已經徒步離開店家的3人，全案將張男等5人依刑法妨害秩序及傷害罪偵處，並函請高雄地方檢察署偵辦。

三民二分局鼎金派出所今日2時38分許獲報，三民區天祥二路某Pub店家內有一起糾紛情事，立即馳赴現場，到場後發現2名男子身體及手腳多處擦挫傷，先將他們送醫救治。

▲鄰桌5酒客喝醉互毆全掛採…2人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方得知衝突另一方已步行離開店家，隨即追出帶回3名男子追查事發原因。經了解，53歲張男、46歲王男及58歲許男等三人當時在店內飲酒，指稱隔壁桌的酒客41歲邱男及29歲李男一直亂他們，因而發生口角糾紛。

兩桌共5人最後在店內相互拉扯並出手互毆，張男、王男及許男等三人身體有擦挫傷，但意識清楚均未就醫，全案將張男等5人依刑法妨害秩序及傷害罪偵處，並函請高雄地方檢察署偵辦。

店家負責人黃女表示，暫不對雙方提出毀損告訴，後續若有提出毀損告訴，警方再依法受理偵辦。