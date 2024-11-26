將與清大整併學生不安　中華大學校長公開信：全力協助同學畢業

▲新竹市私立中華大學將與清華大學整併。（圖／校方提供）



記者吳佩蓁／新竹報導

中華大學招生受少子化影響，將透過「台科大模式」與清華大學整併。消息一出，引起師生議論，中華大學校長劉維琪昨（25日）在學校網站公布「校長給全校同學的一封信」，向學生致歉「近日因為整併的訊息，引發同學之間許多不安的臆測與討論，還請原諒我無法在第一時間詳細說明，讓各位同學有心理準備」，並說明整併理由，承諾將全力協助同學順利畢業。

中華大學校長劉維琪在信中提到，在學校財務健全、營運良好的情況下，董事會經過審慎思考後選擇與清大整併，目的就是希望讓師生能獲得更多資源的挹注，將來有更好的發展空間與機會。

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劉維琪表示，對於目前仍在學的學生，校方必定盡全力給予協助，幫助同學順利於本校畢業，未來期望同學們也可以有機會選讀清大在各學院開設的學分學程，強化專業及跨域能力，或就近於清大繼續升學，「我誠心希望整併案能夠獲得同學們的理解與支持，以創新的模式延續學校的辦學精神，創造更好的中華」。

劉維琪22日表示，與其被迫退場，不如在學校財務狀況還健康情況下，掌握主動權來退場，目前學校還有7億多資產，而剩餘財產，包括土地、校舍還有7億校務基金都會全數捐出，預計最快1年內完成合校計畫書，114學年度停招。

中華大學全文如下：

親愛的同學們，大家好！

近日因為整併的訊息，引發同學之間許多不安的臆測與討論，還請原諒我無法在第一時間詳細說明，讓各位同學有心理準備。

在學校財務健全、營運良好的情況下，董事會經過審慎思考後選擇與清大整併，目的就是希望讓師生能獲得更多資源的挹注，將來有更好的發展空間與機會！

學校必定盡全力給予協助，幫助同學在正常學習的情況下順利於本校畢業，未來期望同學們也可以有機會選讀清大在各學院開設的學分學程，強化專業及跨域能力， 甚或就近於清大繼續升學。我誠心希望整併案能夠獲得同學們的理解與支持，以創新的模式延續學校的辦學精神，創造更好的中華！

「陽光、創新、π中華」一直是本校辦學特色，學校仍會秉持初衷繼續投入資源，透過適性自主三階段人才打造計畫，讓同學畢業時都能成為陽光青年， 掌握創新創意方法、具備跨域能力、程式設計與AI應用能力、考取專業證照，為同學儲備高薪就業的競爭力。

謝謝你們選擇中華大學，面對未來挑戰，學校承諾必將持續關心每一位同學，為大家創造更多元的機會，共同打造美好未來，成就更好的自己！

校長劉維琪敬上