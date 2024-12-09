莊伯仲連任中華傳播管理學會理事長　新團隊關注AI發展、民調透明與新媒體對話

▲中華傳播管理學會改選理事長與理監事。（圖／中華傳播管理學會提供，下同）



記者陳弘修／台北報導

中華傳播管理學會8日舉行第六屆理監事改選，國內媒體與傳播學術界有多位學者專家當選，文化大學新聞系教授莊伯仲也順利連任理事長，展開第二個任期。身兼文化大學新媒體中心主任的莊伯仲表示，未來將持續促進新媒體領域的交流與對話。面對AI技術快速發展，莊伯仲也指出，他將推動建置「民調查核平臺」，期望透過技術手段提高民調的公信力與透明度。

在當天舉行的理監事改選與年會中，學會針對當前國內傳播產業與媒體環境現況表達憂心，例如，民調資訊透明度不足恐影響民主機制的正常運作、國家通訊傳播委員會（NCC）的中立性與人事任命進度備受質疑，與會者們認為這些都會是學術界與產業關注的焦點。

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▲中華傳播管理學會理事長莊伯仲（圖左一）。

▲中華傳播管理學會創辦人、世新大學傳播學院前院長彭懷恩教授。

另外，年會現場也召開了由臺灣民主基金會補助的「民調、傳播與民主發展」研討會，並發表多篇與民調研究相關的學術論文。其中，評論人鄭自隆教授表示，民調結果影響政策與選舉聲勢，因此不排除有人刻意操作數據，他呼籲中華傳播管理學會可主動推動稽核組織，建立公開透明的民調標準，確保民主機制的健康運作。

學會創辦人、世新大學傳播學院前院長彭懷恩教授在回憶創會歷程時也指出，學會選在2002年5月4日正式成立，象徵傳承五四運動的民主與科學精神。他也強調，學會多年來持續推動民調透明、守護公共利益的努力深表肯定，希望未來能出版更多具有影響力的學術成果與研究專書。

學會此次改選出的新任理監事多數來自國內傳播學術界與媒體實務界，成員包括北藝大副校長劉蕙苓、輔大國際長林耀南、文大廣告系教授鈕則勳、台藝大前主秘邱啟明、ETToday東森民調雲營運長謝惠玲、三立集團創造智能執行長林慧珍、前MomoTV總經理李儒林、遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮、聯合報議題總監林政忠、中時集團營運中心總經理洪采岑、風傳媒副總編輯林郁芬、陽信文教基金會副執行長紀慧文、公視台語台製作人黃鵬仁、全國公信力民調公司總經理高世垣、銘傳大學廣電系主任杜聖聰、輔大新聞系主任林鴻亦、文大新聞系教授羅彥傑、朝陽科技大學傳播系前主任鄭淑慧，以及美國CBS前設計總監莫晉茹等人。

對此，連任理事長的莊伯仲除了感謝學會會員們的支持外，他也強調未來將持續促進新媒體領域的交流與對話，在學術研究趨勢下回應傳播系所學生對職涯發展的高度關注。