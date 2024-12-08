日本怪怪打工！「深夜幫找貓」秒賺1620　超高薪藏闇黑內幕

▲日本奇怪打工廣告恐涉及不法犯罪。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本近日出現可疑的徵才廣告，工作內容號稱是在深夜幫人找貓，短短3小時酬勞高達7500日圓（約新台幣1620元），然而事實上，這類以特殊內容與超高報酬吸引求職者的徵人廣告，實際上可能涉及犯罪行為，也就是被犯罪集團利用的「闇黑打工」。

根據《富士新聞網》報導，日本近日一篇名為「深夜尋貓」的徵人廣告引發廣泛關注，該篇招募廣告上寫著，「喜歡深夜散步的人一定要參考，在晚上找貓的工作」，時間為凌晨1時30分至4時30分，短短3個小時，薪資就高達7500日圓，可以說是非常可疑，因此外界也懷疑，這個工作可能是涉及不法的「闇黑打工」。

▲日本一篇「深夜找貓」的徵人廣告引發熱議。（示意圖／CFP）



報導指出，該類工作經常以特殊內容與高額薪資吸引求職者，但背後其實隱藏犯罪活動。經常報導「闇黑打工」的資深記者多田文明指出，這類廣告表面上看似無害，例如工作內容為「在晚上散步時尋找貓咪，工作3小時酬勞7500日圓」，但仔細看可以發現，這些徵人廣告中會要求你在工作時上繳手機，避免資料外洩，或是要求按照指示行動。

多田直言，貓的暗語其實是豪車，也就是說深夜幫忙犯罪集團物色擁有高級豪車的住家，作為他們的下手目標。因此專家也呼籲，民眾在求職時，務必提高警覺。