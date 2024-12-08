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大陸 大陸焦點 特派現場

神奇！一頭金髮變黑髮　美國男赴武當山習武14年產生巨變

記者任以芳／綜合報導

美國一名20歲男子傑克因熱愛「中國功夫」，14年前來大陸湖北武當山習武，沒想到從一頭金髮變成黑髮，外界以為他染髮，男子卻說是自然變化，已經是如今是三豐派第十六代傳人。

綜合陸媒報導，來自美國男子傑克從小就懷有「功夫夢」，特別鐘情於中國功夫電影，對於帥氣的過招場景和精彩的動作畫面十分嚮往，長大後自己前往大陸尋找功夫的「根」。

經過評估，當年20歲的傑克來到湖北武當山武館拜師習武，每天從早到晚的練習，循序漸進地挑戰著艱苦訓練和語言障礙的困難。4年後，武術門派宣佈結課，他順利畢業，還是優秀學生，獲得了成為教練的資格。

▲▼美國男子來湖北武當山習武14年：金髮變黑髮 本人回應原因 。（圖／翻攝 武當傑克YT）

▲美國男子傑克來武當山習武14年，金髮變黑髮，本人回應跟食物、生活環境有關 。（圖／翻攝 武當傑克YT）

14年後，如今34歲的傑克已習慣在大陸的的生活，成為三豐派第十六代傳人，一頭金髮也逐漸變成了黑髮，在網絡上引起了廣泛關注和討論。

很多網友多人以為傑克染髮博取眼球，對此，當事人傑克也在自己社交平台回應稱，14年裡自己的頭髮和鬍子都慢慢變黑了，可能與食物，以及跟生活環境有關。

據不完全統計，傑克招收的「洋弟子」已超過六七百人，他希望成為中西文化橋梁，通過自己的努力，讓外界了解中國武術之美，現在帶著10歲女兒一起學習中國文化。

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