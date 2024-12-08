結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味　業者急回應全面調查

▲大陸博主「老爸測評」自費檢測大陸多家知名滷味連鎖店，結果讓消費者感到驚訝。（圖／翻攝 抖音「老爸測評」）

記者任以芳／北京報導

大陸博主「老爸測評」日前為了找出網友老說吃滷味會拉肚子原因，「自費」檢測4間知名連鎖滷味店，並且採取「五行平行檢測」，最終上海紫燕百味雞滷味產品沒過關，甚至出現過量大腸桿菌群。由於該業者在全大陸6100家連鎖店，衛生把關受到質疑，該起事件引起大陸消費者高度。

大陸日前爆出鴨舌吃到死蛆，鴨脖還有螢光劑，甚至許多網友說吃滷味會拉肚子，一名大陸測評博主「老爸測評」照到公正機構，「自費」檢驗四間知名滷味店分別是：絕味鴨脖、周黑鴨、煌上煌、紫燕百味雞。

根據測評博主在抖音發布影音，他從上述滷味品牌官方旗艦店購入滷味樣品，保質期內、低溫完好發貨，在公正監督下原樣送檢，請第三方鑑測中心採取「五平行檢測」，即每種產品買5份，全部測5次，有5組結果。

測評博主「老爸測評」日前在抖音發佈最新檢驗報告，上述4間滷味連鎖業者出現網傳風險，數據有過關，紫燕百味雞滷味5項產品檢測報告出現微生物。

▲測評博主「老爸測評」自費買同樣產品測評，紫燕食品的初測、複測的菌落數、大腸桿菌數都超標。（圖／翻攝 抖音「老爸測評」）

紫燕百味雞滷味夫妻肺片和香辣鴨脖菌落超標，夫妻肺片、香辣鴨脖、五香腐竹發現過量的大腸菌群，並且鴨脖和夫妻肺片5個樣品的大腸菌群都超出了最高安全限量，其中有樣品超標290倍。

測評博主「老爸測評」又花3000多元人民幣，換算1.4萬台幣重新購買產品送檢，5種產品測試5次，複測與初測結果幾乎一樣。

「菌落數與大腸桿菌數一樣超標，不得不說品控確實很穩定。」測評博主「老爸測評」也在自己影片反問業者，「大腸菌群來自糞便，是鴨沒洗乾淨？還是手沒洗乾淨？」強調自己全程公正，有大陸雙C章報告和兩次檢測，做到公正客觀，希望業者多加重視。

自家產品被人爆料「不乾淨」，上海紫燕食品股份有限公司（簡稱紫燕食品）發佈聲明，公司注意到，網上有消息稱在紫燕百味雞線上商城所購買的部分「鎖鮮裝」產品存在菌群不合格的情況，該事件發生後，公司已於第一時間下架線上商城相關產品，公司啓動全線調查程序，覆核各生產環節影像監控、人員環境和操作流程及運輸鏈路等，共同查找具體原因。

聲明稱，公司對網上流傳影片內容高度重視，並依據影片可見內容，也對相關生產批次產品出廠檢測報告進行調查覈實。「據查，相關產品出廠內檢結果均符合相關法規標準要求。」

根據公開資料顯示，上海紫燕食品股份有限公司是大陸全國性的熟食連鎖企業，於2022年9月26日登陸上交所主板，成為佐餐鹵製品行業上市企業。截至2023年6月，紫燕食品已在全大陸20多個省、自治區、直轄市內的200多個城市開設「紫燕百味雞」連鎖門店超6100家。